PSG : c’est bouclé pour Lucas Digne !

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Lucas Digne va faire son grand retour au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a décidé de lever la clause libératoire du défenseur d’Aston Villa, fixée à un peu moins de 10 millions d’euros. L’international français passe actuellement sa visite médicale avant de signer un contrat de trois saisons.

Le PSG lève la clause de Digne

Le premier renfort estival du PSG est sur le point d’être officialisé. Selon les informations de RMC Sport, Paris a activé la clause permettant de recruter Lucas Digne pour une somme légèrement inférieure à 10 millions d’euros.

Un accord existait déjà avec le joueur autour d’un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2029. Le latéral gauche doit désormais satisfaire aux traditionnels examens médicaux avant de parapher son nouveau bail.

Sauf problème détecté lors de cette ultime étape, plus rien ne devrait empêcher son retour dans la capitale. Aston Villa avait été prévenu de la volonté parisienne d’activer la clause après la Coupe du monde.

🚨🔴🔵 Le Paris Saint-Germain a levé la clause de Lucas Digne. Aston Villa va récupérer un peu moins de 10M€.

L’arrière gauche passe sa visite médicale et va signer un contrat de 3 ans comme expliqué sur @RMCsport pic.twitter.com/yF9mxS8UH7 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 20, 2026

Un retour dix ans après son départ

Lucas Digne connaît déjà parfaitement le Paris Saint-Germain. Recruté en provenance du LOSC pendant l’été 2013, le défenseur avait disputé deux saisons sous les couleurs parisiennes avant d’être prêté à l’AS Rome puis transféré au FC Barcelone en 2016.

Dix ans plus tard, il s’apprête donc à revenir au Parc des Princes avec un statut très différent. Le jeune espoir de l’époque est devenu un joueur expérimenté, passé par Barcelone, Everton et Aston Villa.

Il a notamment accumulé plusieurs saisons en Premier League et acquis une solide expérience internationale. Son retour répond à la volonté de Luis Campos d’intégrer au groupe des joueurs immédiatement opérationnels sans devoir engager des sommes démesurées.

À moins de 10 millions d’euros, l’opération ressemble à une excellente opportunité de marché.

La doublure idéale de Nuno Mendes

Lucas Digne arrive pour occuper un rôle bien précis : celui de doublure de Nuno Mendes. Le PSG cherchait un latéral gauche fiable pour permettre au Portugais de souffler sans provoquer une importante baisse de niveau.

L’international français aurait accepté cette concurrence et le statut qui lui a été présenté. Capable de se montrer dangereux sur les phases arrêtées et d’apporter offensivement, il offrira une solution différente à Luis Enrique.

Son expérience permettra également au staff parisien de mieux gérer l’enchaînement des rencontres. Nuno Mendes a beaucoup été sollicité ces dernières saisons, et ses pépins physiques ont parfois obligé l’entraîneur à bricoler dans son couloir gauche.

Avec Digne, le PSG récupère un spécialiste du poste, habitué au très haut niveau et immédiatement capable d’intégrer la rotation.

Un recrutement malin de Luis Campos

Cette arrivée tranche avec les investissements massifs parfois réalisés par le PSG. Paris ne recrute pas ici un jeune talent à développer, mais un joueur expérimenté pour répondre à un besoin clairement identifié.

Le montant réduit de sa clause permet au club de conserver l’essentiel de son budget pour ses autres priorités. Le salaire et la durée du contrat devront évidemment être pris en compte, mais l’indemnité versée à Aston Villa reste limitée pour un international français.

Lucas Digne avait trouvé un accord avec Paris avant même la fin de la Coupe du monde. Son retour dans la capitale est désormais entré dans sa dernière ligne droite.

Visite médicale, signature puis officialisation : le PSG tient son nouveau latéral gauche. Dix ans après son départ, Lucas Digne s’apprête à enfiler une nouvelle fois le maillot rouge et bleu.