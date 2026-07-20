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FRANCE

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi prend les commandes d’un transfert XXL

Par William Tertrin - 20 Juil 2026, 08:00

Le PSG continue de pousser pour recruter Yan Diomandé, et Nasser Al-Khelaïfi négocie directement.

Le dossier Yan Diomandé reste l’un des dossiers chauds du mercato parisien. Selon les informations de @Djaameel_ sur X, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi aurait pris les commandes des négociations avec Oliver Mintzlaff, figure dirigeante du groupe Red Bull, pour tenter de trouver un terrain d’entente avec le RB Leipzig.

Le club de la capitale aurait déjà avancé sur les bases d’un accord contractuel avec le joueur, mais le principal obstacle reste désormais l’accord entre les deux clubs. Leipzig souhaite conserver son jeune talent et ne compte pas faciliter son départ, en demandant plus de 100 millions d’euros.

Al-Khelaïfi veut jouer la carte du dialogue

La relation entre le PSG et l’écosystème Red Bull pourrait toutefois jouer un rôle important dans les discussions. Les échanges directs entre Al-Khelaïfi et Mintzlaff témoignent de la volonté parisienne de trouver une solution plutôt que d’entrer dans un bras de fer.

Le RB Leipzig aurait déjà résisté à plusieurs approches importantes et estime disposer d’un joueur capable de devenir une référence européenne. Le club allemand aurait même envisagé de prolonger et revaloriser son contrat afin de sécuriser son avenir.

Un dossier encore ouvert

Malgré l’intérêt parisien, le transfert est loin d’être officiellement conclu. Le PSG doit encore convaincre Leipzig sur le montant de l’opération, alors que d’autres grands clubs européens suivent également la situation du jeune attaquant.

Les prochaines discussions entre les dirigeants parisiens et Red Bull pourraient donc être décisives pour l’avenir de Yan Diomandé. Le PSG veut avancer rapidement, mais Leipzig entend défendre au maximum la valeur de son phénomène.

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