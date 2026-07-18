PSG Mercato : un nouveau départ sur le point d’être bouclé

Courtisé par Vitória Guimarães, le jeune ailier du PSG Noah Nsoki privilégie finalement le Dinamo Zagreb.

Le PSG poursuit son opération de dégraissage de son centre de formation. Selon les informations de L’Équipe, Noah Nsoki est tout proche de quitter le club de la capitale pour rejoindre le Dinamo Zagreb, champion de Croatie.

Également suivi par le Vitória Guimarães, le jeune ailier de 19 ans a finalement donné sa préférence au projet sportif du club croate. Un choix motivé par la perspective d’obtenir davantage de temps de jeu et de poursuivre sa progression dans un club habitué aux compétitions européennes.

Un départ pas encore bouclé

Apparu à deux reprises avec l’équipe première du PSG la saison dernière, Nsoki reste sous contrat jusqu’en juin 2027. Son départ n’est toutefois pas encore bouclé : le Dinamo Zagreb et le PSG doivent encore trouver un accord sur les modalités du transfert. Plusieurs médias croates évoquent des discussions avancées entre les deux formations.

Ce dossier s’inscrit dans la stratégie du PSG, qui cherche à offrir une porte de sortie à plusieurs jeunes talents afin qu’ils poursuivent leur développement, tout en conservant, si possible, des intérêts sur leur avenir grâce à des clauses négociées lors des transferts.