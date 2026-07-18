RC Lens : une petite merveille pourrait bien bousculer les plans de Toppmöller

À seulement 16 ans, Mezian Mesloub a marqué les esprits dès sa première apparition estivale avec un doublé contre Boulogne (4-1).

Le RC Lens n’a pas manqué ses débuts dans cette préparation estivale. Vainqueurs de l’US Boulogne-sur-Mer (4-1) pour leur premier match amical, les Sang et Or ont surtout vu leur jeune talent qui pourrait rapidement prendre une autre dimension : Mezian Mesloub. Âgé de seulement 16 ans, l’attaquant s’est offert un doublé en l’espace de deux minutes après son entrée en jeu, profitant à deux reprises des centres précis de la recrue polonaise Michal Skoras.

Alors que Florian Thauvin avait ouvert le score avant que Boulogne n’égalise, c’est bien le jeune Lensois qui a fait basculer la rencontre en seconde période. Une efficacité impressionnante qui ne passe évidemment pas inaperçue, même s’il ne s’agit que d’un premier match de préparation, quelques mois après avoir emmené le club en Ligue des Champions grâce à son but contre le FC Nantes.

Une hiérarchie qui pourrait évoluer

Arrivé cet été sur le banc lensois, Dino Toppmöller dispose de nombreuses solutions offensives derrière l’attaquant : Skoras, Hazard, Sima, Thauvin, Sotoca, Labeau-Lascary… Pourtant, Mesloub vient déjà rappeler qu’il faudra aussi compter sur les jeunes issus de la formation.

Il serait évidemment prématuré de faire de Mezian Mesloub un titulaire en puissance après une seule rencontre amicale. Mais à 16 ans, réussir un doublé lors de sa première sortie avec le groupe professionnel envoie un signal fort.

Avec plusieurs matches de préparation encore au programme, le jeune attaquant aura d’autres occasions de convaincre. S’il confirme, il pourrait bien s’inviter plus tôt que prévu dans la rotation de Dino Toppmöller et devenir l’une des belles surprises de la saison 2026-2027 du RC Lens.