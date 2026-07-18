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FRANCE

OL : première défaite en amical pour les Gones face au Slavia Prague

Par William Tertrin - 18 Juil 2026, 21:40
OL : Tolisso évite un coup d’arrêt dans la préparation

Après trois victoires consécutives en préparation, l’OL a subi son premier revers de l’été face au Slavia Prague (0-2).

L’OL s’est incliné 2-0 face au Slavia Prague lors de son quatrième match de préparation, après les victoires face au Mâcon 71, au FC Saint-Gall et au Servette FC. Bousculés par le pressing et l’impact physique des Tchèques, les hommes de Paulo Fonseca ont pourtant eu une belle opportunité d’ouvrir le score, mais Corentin Tolisso a vu son penalty repoussé juste avant la pause.

Après plusieurs changements à la mi-temps, le Slavia a finalement fait la différence grâce à Isife (94e) puis Ouanda (117e) dans cette rencontre disputée exceptionnellement en deux périodes de 60 minutes. L’OL enchaîne désormais avec son stage en Bavière avant d’affronter Wolfsburg lors de son prochain match amical.

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