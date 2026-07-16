OM, Stade Rennais, OL, LOSC Mercato : nouveau rebondissement pour Bentaleb

Alors que son avenir semblait s’écrire loin de Lille, Nabil Bentaleb est finalement en passe de prolonger avec le LOSC.

Libre de tout contrat depuis le 30 juin, Nabil Bentaleb pouvait envisager un nouveau défi cet été. Son profil expérimenté avait naturellement alimenté plusieurs rumeurs de mercato, notamment du côté de l’OM, du Stade Rennais et de l’OL. Mais ces dernières heures, le dossier a pris une toute autre tournure.

Présent en conférence de presse ce jeudi, le président du LOSC, Olivier Létang, a affiché sa volonté de conserver le milieu de terrain algérien. Le dirigeant nordiste a confirmé que les échanges entre les deux parties se poursuivent activement.

Ça discute pour Bentaleb

« Nabil, c’est un enfant de Lille, c’est un enfant du club et c’est un très bon footballeur qui a la personnalité qui correspond aux caractéristiques et aux valeurs du club. Donc, avec Nabil, on est toujours en discussion. On s’est encore parlé il y a deux jours. Et donc, on devrait avoir une réponse à vous donner très rapidement concernant Nabil », comme le rapporte L’Équipe.

Ces déclarations laissent entrevoir une issue favorable. Alors qu’un départ paraissait encore plausible il y a quelques semaines, une prolongation est désormais la tendance la plus crédible. Si un accord est trouvé dans les prochains jours, les clubs intéressés, dont l’OM, le Stade Rennais et l’OL, devront définitivement tourner la page sur cette piste.