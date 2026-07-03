RC Lens Mercato : le LOSC met une grosse clim à Lens pour le crack Hugo Bayomog

Le jeune latéral Hugo Bayomog va quitter le LOSC pour rejoindre le RC Lens. Un transfert symbolique, qui met en lumière la stratégie de gestion des jeunes talents à Lille et un choix fort assumé en interne.

Le dossier Hugo Bayomog est désormais bouclé. À 17 ans, le latéral droit formé au LOSC va s’engager avec le RC Lens sous la forme d’un contrat stagiaire professionnel de deux saisons, comme déjà relayé sur notre site.

Au-delà du simple transfert entre deux clubs rivaux du Nord, ce départ met surtout en lumière une décision structurante prise en interne par le LOSC concernant l’avenir du joueur.

Un “plafond de développement” estimé en interne

En effet, comme le rapporte Le Petit Lillois, le club estimait en interne que le joueur avait atteint un plafond dans son développement, ce qui explique qu’aucun contrat professionnel ne lui ait été proposé, contrairement à Maxima Goffi et Saad Boussadia, issus de la même génération (2008).

Une petite réponse des Lillois pour les Lensois, dirigeants ou supporters, qui pensent avoir flairé un énorme coup. Dans le cas de Bayomog, le LOSC lui avait bien transmis une proposition de contrat stagiaire professionnel, mais trop tardive pour réellement peser dans la décision finale.

Le RC Lens à l’affût d’un profil à relancer

Le RC Lens, de son côté, a su profiter de cette situation contractuelle. Le club artésien continue de renforcer sa politique de recrutement ciblé sur de jeunes talents issus de centres de formation français, comme on peut l’observer depuis plusieurs semaines avec de nombreuses arrivées chez les jeunes du RCL.

Ce type de mouvement entre Lille et Lens reste toujours hautement symbolique, tant la rivalité régionale donne une dimension supplémentaire à chaque transfert direct entre les deux clubs.

Sportivement, le jeune latéral droit sort d’une saison encourageante avec la réserve du LOSC. Malgré une blessure en début d’exercice, il a disputé 16 rencontres de National 3, inscrivant 1 but et délivrant 2 passes décisives.