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FRANCE

OM, LOSC : le bras de fer à 7 M€ est lancé !

Par Louis Chrestian - 11 Août 2026, 16:01
OM, LOSC : le bras de fer à 7 M€ est lancé !

À la recherche d’un nouveau gardien, l’OM s’intéresse de près à Orlando Gill, révélation paraguayenne de la Coupe du monde 2026. Mais le LOSC a pris une longueur d’avance dans ce dossier estimé à 7 millions d’euros.

L’OM accélère pour remplacer Rulli

Après le départ de Geronimo Rulli à Manchester City, Bruno Genesio attend un nouveau portier capable de supporter la pression du Stade Vélodrome. Selon les informations relayées par Foot01, Orlando Gill figure désormais parmi les pistes sérieuses de la direction phocéenne.

L’international paraguayen, né à San Lorenzo, s’est notamment distingué lors de la Coupe du monde 2026. Ses performances ont renforcé sa cote sur le marché européen, alors que sa valeur marchande est actuellement estimée à 7,5 millions d’euros.

Le LOSC a déjà formulé une offre

Marseille n’est toutefois pas seul sur le coup. Le LOSC aurait déjà transmis une proposition pour recruter le gardien de 26 ans. Un premier mouvement concret qui oblige l’OM à se positionner rapidement s’il souhaite prendre le dessus sur son concurrent nordiste.

Gill disposerait d’une clause libératoire fixée à 7 millions d’euros. Une somme à la portée des deux clubs, même si les contraintes financières marseillaises imposent encore à Pablo Longoria de dégraisser son effectif avant d’accélérer.

Des chiffres solides en 2026

Le profil du Paraguayen ne manque pas d’arguments. En Torneo Apertura, il a disputé 14 rencontres, encaissé seulement 11 buts et signé neuf clean sheets. Il a également joué six matches de Copa Sudamericana pour cinq buts concédés.

Encore novice en Europe, Orlando Gill représenterait un pari différent de celui d’un gardien déjà rompu aux exigences de la Ligue 1. Le LOSC a dégainé le premier, mais l’OM reste bien présent dans un dossier qui pourrait rapidement se décanter.

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