Elye Wahi, passé par Montpellier, Lens et Marseille, pourrait déjà retrouver la Ligue 1 sur ce mercato estival.

L’avenir d’Elye Wahi pourrait prendre une nouvelle tournure. Dans les rangs de l’Eintracht Francfort, l’attaquant ivoirien pourrait revenir dans un environnement qu’il connaît parfaitement.

L’OGC Nice veut rapatrier Wahi

Selon Sacha Tavolieri, l’OGC Nice a entamé des discussions pour un retour de Wahi à l’Allianz Riviera. Pour le moment, aucune offre n’a encore été transmise à Francfort mais les dirigeants niçois ont déjà commencé à travailler sur le dossier. La stratégie de l’OGC Nice est claire. Le club azuréen souhaite dans un premier temps convaincre Elye Wahi de revenir. Les dirigeants ont donc multiplié les échanges avec l’entourage du joueur afin de lui présenter leur projet et de connaître ses attentes.

L’objectif est de parvenir à un accord sur les conditions personnelles et contractuelles avant de passer à l’étape suivante. Une fois cette étape franchie, Nice pourra se rapprocher officiellement de l’Eintracht Francfort. Bonne nouvelle pour les Aiglons : le club allemand ne fermerait pas la porte à un départ.

Francfort serait ouvert à l’idée de laisser partir Wahi. Reste toutefois à convaincre les dirigeants allemands avec une proposition suffisamment attractive. Pour le moment, le montage de l’opération n’est pas encore défini. Un transfert définitif, un prêt ou une autre formule pourrait être envisagé. Le dossier reste donc encore au stade des discussions.

Wahi favorable à un retour en L1

Le principal atout de Nice pourrait finalement être le joueur lui-même. Elye Wahi serait favorable à l’idée de retrouver l’OGC Nice. L’attaquant aurait particulièrement apprécié son passage sur la Côte d’Azur, aussi bien sur le plan sportif que dans sa vie quotidienne. Le Sud de la France lui aurait laissé un excellent souvenir. Un élément qui pourrait peser lourd dans les négociations à venir.

Ce retour potentiel à Nice serait également symbolique. Avant de rejoindre Francfort, Elye Wahi avait connu une expérience compliquée au RC Lens, puis un passage à l’OM. Son retour dans un club où il avait connu une période plus favorable pourrait lui permettre de relancer définitivement sa carrière. Pour l’instant, rien n’est encore bouclé. Aucune offre n’a été envoyée à l’Eintracht Francfort et les discussions n’en sont qu’à leurs débuts. Mais les différents voyants semblent au vert.