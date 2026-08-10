OM : Marseille réactive une piste familière pour renforcer son attaque

À la recherche de renforts malgré des finances fragiles, l’OM aurait pris des renseignements sur Cengiz Ünder. L’ailier turc, déjà passé par Marseille entre 2021 et 2023, se trouve sur le départ à Fenerbahçe.

Des renseignements pris auprès de Fenerbahçe

Selon les informations du journaliste turc Sercan Hamzaoğlu, relayées par Foot01, l’OM a récemment sondé Fenerbahçe pour connaître les conditions d’un départ de Cengiz Ünder. Une piste encore embryonnaire, mais qui confirme la volonté marseillaise de saisir les opportunités de marché.

Sous contrat avec le club stambouliote jusqu’en juin 2027, l’international turc de 29 ans sort de deux prêts consécutifs. Sa situation apparaît donc ouverte, après son déclassement à Fenerbahçe.

Un retour qui aurait du sens pour l’OM

Déjà présent au Stade Vélodrome de 2021 à 2023, Ünder connaît parfaitement la Ligue 1 et l’environnement phocéen. Son expérience pourrait séduire Bruno Genesio, qui attend encore des renforts alors que la direction doit parallèlement alléger son effectif.

Ce grand ménage pourrait également concerner Derek Cornelius. Poussé vers la sortie, le défenseur canadien serait suivi par Sassuolo et Lecce, avec la perspective d’un prêt assorti d’une option d’achat.

Derek Cornelius est courtisé en Italie. Sassuolo et Lecce privilégieraient un prêt avec option d’achat pour le défenseur de l’OM. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2086850771774054510

Les finances marseillaises imposent la prudence

Le principal obstacle reste économique. L’OM doit assainir ses comptes et ne peut pas se permettre une opération trop coûteuse. La situation d’Ünder, dont la valeur marchande avait atteint 35 M€ lors de son passage à l’AS Rome, pourrait toutefois permettre de négocier un accord raisonnable.

Reste également à connaître la position du joueur, qui doit étudier les offres reçues cet été. Marseille a pris la température, sans encore passer à l’offensive. Dans ce dossier, tout dépendra donc des exigences de Fenerbahçe et des priorités de Cengiz Ünder.