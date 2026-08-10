OM : Villarreal menace déjà de priver Marseille de son Minot

Auteur d’une préparation remarquée avec l’OM, Tadjidine Mmadi aurait tapé dans l’œil de Villarreal. Le club espagnol pourrait profiter des difficultés financières marseillaises pour tenter sa chance avant la fin du mercato.

Villarreal se penche sur Mmadi

Alors que l’effectif marseillais reste susceptible de bouger cet été, Villarreal s’intéresserait à Tadjidine Mmadi. Selon Fichajes, le club espagnol aimerait profiter de la situation financière de l’OM pour attirer le jeune ailier de 19 ans, pur produit de la formation phocéenne.

Le natif de Marseille apparaît pourtant comme un élément prometteur du centre olympien. Après quelques apparitions la saison passée, il bénéficie désormais d’une préparation complète et des places libérées dans l’effectif pour se montrer.

Un but qui confirme ses progrès

Mmadi a marqué des points dimanche contre l’Athletic Bilbao. Entré en jeu au Vélodrome, le Minot a inscrit le dernier but de la victoire marseillaise (3-1). Une performance venue confirmer ses apparitions intéressantes depuis le début de la préparation.

OM – Bilbao : « On a bossé, on a ce qu’on mérite », explique Tadjidine Mmadi, buteur avec les Olympiens en amical. — @OMLaProvence https://twitter.com/OMLaProvence/status/2086684547408650740

Dans un mercato jusqu’ici marqué par l’absence de recrues, le jeune Marseillais peut incarner une solution interne. Son départ serait donc particulièrement mal vécu par les supporters, attachés à l’éclosion des joueurs formés au club.

L’OM attendrait une offre nettement supérieure

La valeur de Mmadi est actuellement estimée à 800 000 euros sur sa fiche Transfermarkt. Elle a fortement progressé ces derniers mois puisqu’elle se situait encore à 300 000 euros en décembre 2025.

L’OM ne devrait toutefois pas ouvrir la porte sur la base de cette seule estimation. Une proposition largement supérieure serait nécessaire pour convaincre la direction phocéenne d’envisager un départ. Villarreal estime néanmoins que le contexte marseillais peut lui offrir une ouverture dans les dernières semaines du mercato.