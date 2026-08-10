La démonstration de l’ASSE samedi à Sochaux (3-0) a été montrée en exemple par la plupart des observateurs de la Ligue 2.

Pour son premier match de la saison en Ligue 2, l’ASSE a frappé fort. En déplacement à Sochaux, dans un stade Bonal à guichets fermés et devant une ambiance particulièrement chaude, les Verts se sont imposés 3-0 avec une efficacité impressionnante.

L’ASSE a marqué les esprits

Une victoire qui a rapidement dépassé le simple cadre du résultat. Sur RMC Sport, la prestation stéphanoise a été largement saluée. Pour David Gluzman, l’ASSE a envoyé un véritable message à toute la Ligue 2. Le consultant insiste notamment sur le contexte dans lequel les Verts ont réalisé cette performance : « C’est une vraie démonstration de force, on l’a dit pendant le live. Ce match avait tout d’un traquenard : Sochaux, gros club, énorme public, stade plein comme un œuf, dynamique positive, effectif stable, contre l’ASSE, qui doit absolument se racheter, qui est un peu le PSG financièrement de la Ligue 2, avec un nouvel entraîneur, un choix osé, qui avait de la pression sur les épaules. »

Et Saint-Étienne n’a pas tremblé. Bien au contraire. Les Verts ont rapidement pris le contrôle de la rencontre et ont fait la différence en quelques minutes. « Et en un quart d’heure, ils nous ont émerveillés. Sur trois coups de poignard, soit trois contre-attaques techniquement rondement menées, ils ont plié la rencontre avant de faire tourner en seconde période », a poursuivi l’observateur de RMC Sport.

Et l’ASSE a encore de la marge !

Le plus inquiétant pour les futurs adversaires des Verts est peut-être ailleurs. L’ASSE n’était même pas encore au complet. « Se dire que Saint-Étienne est capable de produire ça, tout en ayant Stassin et Davitashvili sur le banc, tout en n’ayant pas encore terminé leur recrutement, en ayant Chico Lamba et Mahmoud Jaber à l’infirmerie », poursuit Gluzman. Un constat qui laisse forcément entrevoir une marge de progression importante.

Avec le retour de plusieurs joueurs et les dernières recrues attendues, Ian Cathro pourrait donc encore disposer de nouvelles solutions dans les prochaines semaines. Et pour les adversaires, le message est plutôt inquiétant. « Si j’étais adversaire de Saint-Étienne, j’aurais des sueurs froides après cette rencontre », a-t-il conclu.

Cathro déjà validé par Diaz

Kevin Diaz a également été séduit par les premiers pas d’Ian Cathro. Le consultant de RMC Sport reconnaît avoir découvert un entraîneur dont le parcours à Estoril avait pourtant déjà attiré l’attention : « Je découvre aussi cet entraîneur, Ian Cathro, même s’il vient d’un club qui est Estoril, qui est un club qui travaille très bien. » Il souligne notamment le travail réalisé ces dernières années par le club portugais malgré des moyens limités. Pour Diaz, Cathro semble déjà avoir réussi à transmettre des principes clairs à son équipe.

Le technicien écossais a surtout marqué les esprits par la maîtrise affichée par son équipe. « On voit qu’en tout cas, son équipe semble avoir des principes. Aller chez un promu, dans un stade plein à Bonal, et mener 3-0 dès la mi-temps, ou dès quasiment la première demi-heure de jeu, et derrière finir comme ça, tranquille, en gérant la deuxième partie du match, c’est très propre », poursuit Diaz. L’ASSE a donc réussi son entrée en matière de la meilleure des manières : un succès large, une prestation maîtrisée et déjà beaucoup de compliments. Reste maintenant à confirmer cette impression sur la durée… dès samedi à Geoffroy-Guichard face à Clermont (20h45).