PSG Mercato : après Digne et Akliouche, Paris bave sur un autre international français ! 

Après Lucas Digne et Maghnes Akliouche, dont les arrivées ont été officialisées, le PSG veut s’offrir un autre international tricolore au mercato;

Après Lucas Digne et Maghnes Akliouche, le PSG aurait encore des vues sur un international français. Le club parisien étudierait en effet la piste menant à Malo Gusto, actuellement sous contrat avec Chelsea.

Le PSG se penche sur Malo Gusto

Le mercato du PSG pourrait réserver une nouvelle surprise. Après avoir officialisé les arrivées de Lucas Digne et Maghnes Akliouche, Paris suivrait désormais un autre international tricolore. Selon The Sun, le club de la capitale étudie la situation de Malo Gusto. Âgé de 23 ans, le latéral droit est né à Décines-Charpieu et a été formé à l’Olympique Lyonnais avant de rejoindre Chelsea en 2023 contre environ 35 millions d’euros.

Depuis son arrivée en Angleterre, Gusto a poursuivi sa progression et s’est imposé comme un joueur important dans l’effectif londonien. La saison dernière, Malo Gusto a participé à 49 rencontres toutes compétitions confondues avec les Blues. Son bilan statistique est également intéressant avec 3 buts et 5 passes décisives. Ses performances lui ont permis de découvrir la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France. Une première sélection majeure pour le jeune défenseur, qui continue donc de prendre de l’importance sur la scène internationale. Mais son avenir à Chelsea pourrait désormais être remis en question.

Luis Enrique apprécie son profil mais…

Plusieurs clubs anglais suivent déjà la situation du Français. Manchester City, notamment à la recherche d’un latéral droit, aurait coché son nom. Chelsea ne serait d’ailleurs pas fermé à l’idée de vendre son joueur. Mais le prix fixé par les Blues risque de refroidir les prétendants. Malo Gusto serait actuellement valorisé autour de 87 millions d’euros. Une somme particulièrement importante, y compris pour le PSG. Paris chercherait donc à déterminer si le joueur justifie réellement un tel investissement. Le profil de Malo Gusto aurait néanmoins de quoi séduire Luis Enrique. The Sun affirme que l’entraîneur espagnol aurait validé cette piste afin d’offrir une véritable solution de rotation à Achraf Hakimi.

L’idée serait donc de renforcer le poste de latéral droit avec un joueur capable de concurrencer ou de suppléer l’international marocain. Un profil que Gusto connaît parfaitement. Sa capacité à se projeter, sa vitesse et son expérience du très haut niveau pourraient en faire une doublure particulièrement intéressante. Le dossier reste toutefois loin d’être bouclé. Le recrutement d’un latéral droit ne figurait pas forcément parmi les priorités du PSG cet été. Warren Zaïre-Emery a notamment déjà donné satisfaction lorsqu’il a fallu remplacer Hakimi. Paris possède donc une solution interne. Dans ces conditions, difficile d’imaginer les dirigeants franciliens dépenser près de 87 millions d’euros sans négocier fortement les conditions de l’opération.