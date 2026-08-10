Battu pour ses grands débuts en Ligue 2 à domicile face au Red Star (0-1), le FC Nantes

Le début de saison du FC Nantes tourne déjà au vinaigre. Après une défaite surprise à domicile face au Red Star (0-1) lors de la première journée de Ligue 2, les Canaris ont encore connu un revers ce samedi.

La réserve du Stade Rennais s’offre le FC Nantes

Cette fois, c’est face à la réserve du Stade Rennais que le FC Nantes a chuté. Une nouvelle défaite qui ne fait évidemment pas les affaires du club nantais, déjà sous pression après son entrée en matière manquée dans l’antichambre de l’élite.

Après avoir terminé 5e du tournoi de Ploufragan, la réserve du Stade Rennais poursuivait sa préparation avec une rencontre amicale face au FC Nantes. Les jeunes Rennais ont réalisé une belle performance en venant à bout des Canaris sur le score de 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Antoine Ménard, né en 2010. Une réalisation qui permet aux jeunes Rouge et Noir de signer un succès particulièrement symbolique.

Un nouveau signal inquiétant pour les Canaris ?

Même s’il ne s’agissait que d’un match amical, cette défaite intervient au pire moment pour le FC Nantes. Les Canaris viennent tout juste de débuter leur saison de Ligue 2 par un revers à la Beaujoire contre le Red Star. Forcément, cette nouvelle contre-performance des jeunes face à la réserve rennaise ne va pas contribuer à calmer les inquiétudes. Le contraste est d’autant plus saisissant que le FC affiche de grosses ambitions cette saison et doit rapidement se remettre sur les rails.

Du côté du Stade Rennais, cette victoire constitue au contraire une belle satisfaction pour la réserve. Après sa 5e place au tournoi de Ploufragan, elle confirme sa bonne dynamique avec un succès de prestige face à un club qui évolue désormais en Ligue 2. Pour les jeunes Rennais, le but d’Antoine Ménard vient couronner une prestation solide. Pour le FC Nantes, en revanche, cette nouvelle défaite tombe comme un rappel particulièrement brutal.