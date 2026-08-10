Après deux saisons au FC Nantes, Anthony Lopes a décidé de tourner la page. À 35 ans, l’ancien international portugais s’est lancé un nouveau défi à Angers, avec l’ambition de rapidement s’imposer comme l’un des cadres du SCO.

Anthony Lopes aurait pu avoir des comptes à régler avec Angers. Son précédent passage au stade Raymond-Kopa, en 2020, avait notamment été marqué par une sortie dangereuse sur Romain Thomas, qui avait laissé des traces auprès des supporters angevins. Mais cinq ans plus tard, le gardien portugais assure avoir totalement tourné la page.

Lopes ne nourrit aucune revanche

« Non, je n’ai aucun esprit revanchard. Ce qui m’anime au quotidien, c’est d’être performant, d’apporter un plus à l’équipe, d’aller chercher des victoires et de prendre des points le plus vite possible », a-t-il déclaré à L’Équipe. Le message est clair : Lopes ne revient pas à Angers pour régler ses comptes. Pas plus qu’il n’a de regret d’avoir quitté le FC Nantes sur une relégation en Ligue 2. Il veut avant tout aider son nouveau club à atteindre ses objectifs.

Après deux saisons passées au FC Nantes, Lopes connaît parfaitement les exigences d’une saison où chaque point compte. Avec Angers, son objectif est d’ailleurs très simple : assurer le maintien le plus rapidement possible.« L’objectif premier est d’assurer le maintien le plus rapidement possible. Zéro pression. Chaque année est différente, chaque gardien est différent, chaque histoire est différente », a-t-il poursuivi. Une manière pour le Portugais de mettre immédiatement la pression sur le sportif plutôt que sur le contexte de son retour à Raymond-Kopa.

« Je suis pris en grippe dans tous les stades »

Anthony Lopes ne semble d’ailleurs pas particulièrement inquiet concernant l’accueil qui lui sera réservé lors de ses déplacements. Avec son caractère et son tempérament, le gardien sait qu’il n’a jamais laissé les supporters adverses indifférents : « Je suis pris en grippe dans tous les stades de France, ça ne me pose aucun problème. » Une phrase qui résume parfaitement le personnage. Le nouveau gardien angevin assure cependant qu’il donnera tout pour son nouveau club.

L’ancien portier du FC Nantes sait surtout qu’il devra convaincre sur le terrain : « Désormais, je suis à Angers, je vais me battre pour le club, pour ses couleurs. » Le Portugais compte donc répondre aux éventuelles critiques par ses performances. Il estime également que le public peut rapidement changer d’avis lorsqu’il constate qu’un joueur donne tout pour son équipe : « À partir du moment où le public, le supporter, voit que le joueur ne triche pas, il ne peut qu’être derrière lui. » Un discours qui colle parfaitement à la personnalité affirmée du gardien. Le défi est important mais le Portugais l’aborde avec beaucoup de sérénité. Pas de revanche, pas de pression particulière : Lopes veut simplement être performant, aider ses coéquipiers et permettre au SCO de prendre rapidement les points nécessaires à son maintien.