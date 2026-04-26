Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

SCO d’Angers : un seul regret face au PSG

Largement battu hier par le PSG (0-3), le SCO n’avait qu’un seul regret au coup de sifflet final : que l’ouverture du score d’Amine Sbaï à la 22e minute ait été refusée pour un hors-jeu. « Il y a de la frustration parce qu’on a vécu la même chose contre Rennes et il avait été accepté, a regretté Haris Belkebla. Mais ce n’est pas une excuse. Ils étaient plus forts. » Le sentiment qui prédomine tout de même à Angers est le soulagement de voir le maintien se dessiner, avec neuf points d’avance sur le barragiste auxerrois à trois journées de la fin.

AJ Auxerre : Pélissier convaincu du maintien

Après la défaite à Lyon (2-3), l’entraîneur de l’AJA, Christophe Pélissier, se montrait optimiste quant au maintien de son équipe : « On a mis quatre buts en deux matches contre des cadors du championnat, c’est vrai (2-2 à Monaco avant Lyon). On ne va rien lâcher, s’il faut passer par les barrages, on y passera mais moi, j’ai la conviction qu’on va se maintenir ». L’AJA, qui va recevoir Angers puis Nice avant d’aller à Lille, a encore bon espoir de rattraper le Gym, qui est à quatre points et affronte l’OM ce soir.

AS Monaco : Pocognoli frustré mais optimiste

Hier, l’ASM a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras sur la pelouse de Toulouse (2-2), où elle menait 2-0. Déçu par ce scénario, son entraîneur, Sébastien Pocognoli, ne baisse pas les bras pour autant dans la course à l’Europe : « La 4e place est encore à portée de vue. Ca va être compliqué, mais j’ai envie qu’on termine correctement et qu’on termine avec le maximum de points. Et si on peut aller décrocher une place européenne, vu le déroulement de la saison, ça pourrait être quelque chose de non négligeable. Ca voudrait dire aussi qu’on aurait fait une bonne phase retour. Je vais continuer à pousser les joueurs, continuer avec ceux qui ont vraiment envie de terminer avec le plus de consistance et l’attitude attendue ».

Paris FC : Kombouaré devrait rester

Selon L’Equipe, même s’il continue de faire planer le doute quant à ses intentions, Antoine Kombouaré devrait prolonger l’aventure avec le Paris FC au-delà de la saison. Le Kanak se plaît dans la capitale, il apprécie son effectif et celui-ci le lui rend bien. Il fait également l’unanimité en interne, où il est décrit comme « une belle personne ».

FC Metz : une victoire ou la relégation

Ce soir, le FC Metz pourrait être officiellement en Ligue 2. En déplacement au Havre, la lanterne rouge sera officiellement reléguée en cas de défaite. Mais c’est peu dire que le club lorrain n’est pas optimiste avant le match au stade Océane, entre sa série de 18 matches sans victoire (4 nuls, 14 défaites) et ses nombreux absents (Diallo, Traoré, Colin, Ballo-Touré, Munongo…).

FC Lorient : Koscielny évoque la stratégie de Black Knigh

Dans un entretien au Télégramme, le directeur sportif du FCL, Laurent Koscielny, a tenu à rassurer les supporters des Merlus sur le fait que leur club garderait son identité malgré la copropriété : « C’est hyper important. Le plus important, c’est qu’on puisse garder notre identité, notre ADN. On fait partie d’un groupe avec différents clubs, mais on ne peut pas faire du copier-coller. L’environnement est différent, même si on se ressemble un peu avec Bournemouth en termes de population, de stade, mais on n’a pas les mêmes valeurs et le même ADN. On ne doit pas oublier notre histoire depuis 100 ans. On sait que le football français est en difficulté (financière) et qu’on a besoin d’avoir des actionnaires capables de pérenniser notre club encore pour 100 ans. C’est le plus important. Après, c’est travailler en synergie, continuer à nous développer, eux à nous donner plus de force et inversement. On peut aussi leur amener ce qu’on est capables de faire. Il y a eu quelques descentes, mais on est quand même structuré pour être un club de Ligue 1. Il faut rester ce qu’on est ».