En fin de contrat en juin, Anthony Lopes devrait quitter le FC Nantes, surtout si le club est relégué. Un gardien turc, lui aussi libre, serait pisté pour le remplacer.

Anthony Lopes l’a encore prouvé à Paris mercredi : il est le meilleur joueur du FC Nantes cette saison. Sans lui, les Canaris en auraient pris cinq ou six face au PSG (0-3). On pense notamment à sa claquette sur une tête à bout portant ou à un face-à-face remporté face à Désiré Doué. Et comme à son habitude, le gardien de 35 ans est venu devant les médias après la partie pour tenir un discours rassembleur et motivant, invitant ses partenaires à ne pas baisser les bras. Un vrai leader, sur comme en dehors du terrain.

Le Club Bruges vise aussi Destanoglu

Mais un leader en fin de contrat en juin. Et pas sûr qu’avec la relégation qui se dessine et après une saison aussi compliquée que celle-ci, Anthony Lopes ait envie de prolonger. Le FC Nantes va donc devoir se chercher un nouveau gardien, même si Alban Lafont va revenir de son prêt au Panathinaïkos. Selon Ekrem Konur, les dirigeants canaris suivraient le Turc Ersin Destanoglu (25 ans). Formé au Besiktas, où il est titulaire, cet ancien international Espoirs sera aussi en fin de contrat en juin. Le journaliste assure qu’un premier contact a eu lieu entre les deux parties.

Coté 2,5 M€, Destanoglu est un gardien grand par la taille, qui est aussi dans le viseur du Club Bruges. Sera-t-il intéressé par le challenge de la remontée en Ligue 1, alors que les Belges lui permettraient de jouer la Champions League ?

🚨 #Beşiktaş 🇹🇷 Ersin Destanoğlu – Nantes is on the agenda!



📌 The French club has taken the pulse of Beşiktaş's goalkeeper.



👀 A potential deal could take shape in the coming period. pic.twitter.com/E6sjHFbDX4 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 26, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2