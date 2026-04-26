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Stade Rennais – FC Nantes : Kita a mis le feu en interne au pire des moments !

Par Raphaël Nouet - 26 Avr 2026, 07:19
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Waldemar Kita avant un match du FC Nantes.

L’interview incendiaire de Waldemar Kita à Eurosport cette semaine aurait exaspéré beaucoup de monde au FC Nantes. La fracture avec le propriétaire est béante alors que se profile le derby face au Stade Rennais.

Avec cinq points de retard sur le barragiste auxerrois, qui s’est incliné hier à Lyon (2-3), le FC Nantes peut toujours croire au maintien. Mais il n’y a plus de temps à perdre et c’est peu dire que les signaux ne sont pas au vert pour les Canaris. Depuis l’arrivée de Vahid Halilhodzic, fin mars, ils n’ont gagné aucun match, se faisant battre par Strasbourg (2-3), récoltant deux nuls à Metz (0-0) et Auxerre (0-0) avant d’en concéder un nouveau contre Brest (1-1) à la Beaujoire et de s’incliner au Parc mercredi (0-3). Avec un bilan aussi famélique, peut-il espérer réaliser l’exploit sur la pelouse du Stade Rennais, autrefois sa victime préférée, désormais sa bête noire ?

Kita « a exaspéré en interne »

Cela semble d’autant moins probable que le Rennes de Franck Haise réalise un excellent sprint final, lui qui reste sur trois victoires. Et puis, l’ambiance au sein de la Maison Jaune s’est considérablement dégradée cette semaine, elle qui n’était déjà pas bien guillerette… L’interview de Waldemar Kita à Eurosport aurait « exaspéré en interne », selon L’Equipe. Dedans, le propriétaire de la Maison Jaune explique en gros que la relégation est la conséquence de son choix de déléguer la gestion quotidienne à son fils Franck, qu’il n’a pas validé l’arrivée de Luis Castro l’été dernier, de même que le recrutement.

Sans surprise, l’ensemble de la direction n’a pas apprécié le message. C’est donc dans un climat vicié que le FC Nantes s’apprête à se déplacer au Roazhon Park, où ses anciens joueurs Valentin Rongier et Quentin Merlin, qui avaient pris très cher de la part de la Beaujoire à l’aller (2-2), auront à cœur de se venger. Même si cela rapprocherait leur club formateur du précipice…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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