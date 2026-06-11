RC Lens : ça chauffe pour Toppmöller… mais un détail pourrait tout faire capoter

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Le RC Lens accélère dans sa quête d’un nouvel entraîneur. Parmi les profils étudiés, l’Allemand Dino Toppmöller apparaît désormais comme la priorité des dirigeants artésiens. Mais…

Alors que le RC Lens travaille activement à la nomination de son futur entraîneur, un nom se détache progressivement de la liste des candidats : celui de Dino Toppmöller. Malgré le rapide démenti de Sacha Tavolieri, L’Équipe indique que le technicien allemand de 45 ans serait bien l’une des options les plus sérieusement envisagées par la direction lensoise.

Ces derniers jours, le club nordiste a exploré plusieurs pistes, notamment sur le marché français. Olivier Pantaloni figurait parmi les profils étudiés et des échanges auraient eu lieu avec l’ancien entraîneur de l’AC Ajaccio. Mais Lens regarde également à l’étranger afin de trouver le successeur idéal capable de poursuivre le projet sportif du club.

Un profil qui séduit en interne

Dino Toppmöller présente plusieurs atouts aux yeux des décideurs lensois. Ancien adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich, il possède une solide expérience du très haut niveau européen. Son passage au sein du géant bavarois lui a permis de travailler dans un environnement exigeant et de développer une méthodologie moderne, particulièrement appréciée par les dirigeants artésiens.

Autre avantage non négligeable : le technicien allemand est francophone, ce qui faciliterait son intégration dans le vestiaire lensois et son adaptation au championnat de France.

Libre depuis la fin de son aventure à l’Eintracht Francfort, où il occupait le poste d’entraîneur principal, Toppmöller est aujourd’hui disponible pour relever un nouveau défi. Cette situation contractuelle constitue également un argument favorable pour le RC Lens.

Une réunion prévue ce soir, un effort financier obligatoire

Selon le journaliste Loïc Tanzi, une réunion entre les représentants du RC Lens et Dino Toppmöller est programmée ce jeudi soir. Ce rendez-vous pourrait permettre aux deux parties d’avancer concrètement sur les contours d’une éventuelle collaboration.

Le dossier reste toutefois loin d’être bouclé, avec un détail majeur à surveiller. Pour convaincre l’entraîneur allemand, Lens devra probablement consentir un effort financier supérieur à l’enveloppe initialement prévue pour le recrutement de son futur coach. Pour rappel, Toppmöller touchait 2,5 millions d’euros par saison à Francfort. Et le journaliste Flavien Trésarrieu indique clairement que la proposition lensoise serait trop faible pour pouvoir attirer Toppmöller.

Nice également attentif

Le profil de Dino Toppmöller ne laisse pas insensibles d’autres clubs de Ligue 1. L’OGC Nice aurait lui aussi pris des renseignements ces dernières semaines. Néanmoins, les discussions n’auraient pas connu d’avancée significative jusqu’à présent, laissant le RC Lens en position favorable dans ce dossier.

Si les échanges des prochaines heures se révèlent concluants, le club sang et or pourrait rapidement tenir son nouvel homme fort. Une arrivée qui serait perçue comme un signal ambitieux envoyé par la direction lensoise en vue de la saison prochaine.