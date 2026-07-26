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FRANCE

RC Lens Mercato : Sinayoko n’en a pas encore fini avec les Sang et Or !

Par Bastien Aubert - 26 Juil 2026, 12:00
Lassine Sinayoko
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Dans les petits papiers du RC Lens depuis un an, Lassine Sinayoko a signé au Paris FC cet été et pourrait coûter une recrue aux Sang et Or ! 

Lassine Sinayoko continue d’avoir des conséquences indirectes sur le mercato du RC Lens. Son départ cet été vers le Paris FC est en train de provoquer un nouveau mouvement en Ligue 1. 

Auxerre fonce sur un attaquant du RC Lens

Pour remplacer l’international malien, l’AJ Auxerre a en effet décidé d’accélérer sur une piste bien connue des Sang et Or : Rémy Labeau-Lascary. Selon Foot Mercato, le club bourguignon a trouvé le successeur de Sinayoko. L’AJA souhaite recruter Rémy Labeau-Lascary, l’attaquant de 23 ans appartenant au RC Lens.

Prêté la saison dernière au Stade Brestois, le Guadeloupéen a réalisé un exercice convaincant avec 6 buts et une passe décisive en 28 rencontres toutes compétitions confondues. Son profil a séduit la direction auxerroise, emmenée par David Wantier, qui souhaite désormais conclure rapidement l’opération.

Un contrat de 4 ans pour Labeau-Lascary ?

Si les discussions aboutissent, Rémy Labeau-Lascary devrait s’engager pour quatre saisons avec l’AJ Auxerre. Le départ de Lassine Sinayoko vers le Paris FC aura donc provoqué un véritable effet domino sur le marché, en poussant Auxerre à venir piocher directement dans l’effectif du RC Lens.

Reste désormais à savoir si les dirigeants du RC Lens accepteront de laisser partir un joueur qui fait toujours partie de leurs actifs ou s’ils décideront de lui offrir une nouvelle chance sous les couleurs sang et or. A priori, son cas serait déjà réglé.

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