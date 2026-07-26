La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026, Rodri (30 ans) attise forcément les convoitises au mercato estival. Le PSG et le Real Madrid sont concernés.

Rodri (30 ans) est au cœur de toutes les convoitises au mercato. Si le PSG et le Real Madrid suivent de près la situation du milieu de terrain de Manchester City, un nouveau rebondissement vient éclairer les coulisses du dossier.

Luis Enrique valide le profil de Rodri mais…

Selon PSG Inside Actus, le PSG ne serait pas à l’origine des premiers échanges. Ce seraient Rodri, son agent et son entourage qui auraient pris l’initiative de contacter le PSG afin de connaître la position du champion d’Europe sur une éventuelle arrivée. En interne, Luis Enrique apprécie énormément Rodri. L’entraîneur espagnol voit en son compatriote l’un des meilleurs milieux de terrain du monde et ne serait évidemment pas opposé à son arrivée.

Le dossier reste toutefois complexe. La direction parisienne s’est fixé une ligne de conduite claire sur le marché des transferts : recruter prioritairement des joueurs de moins de 30 ans. À 30 ans, Rodri ne correspond donc plus vraiment au profil recherché, même si certaines exceptions peuvent exister, comme cela a été le cas pour Lucas Digne, considéré comme une opportunité de marché.

Une manoeuvre pour signer au Real Madrid ?

Toujours selon la même source, Rodri aurait déjà refusé deux propositions de prolongation de contrat transmises par Manchester City. Cette situation nourrit forcément les spéculations autour de son avenir, alors que son nom revient régulièrement dans les plus grands clubs européens. Si le PSG est bien dans la course, le rêve de Rodri resterait de rejoindre le Real Madrid.

En revanche, la Casa Blanca ne serait pas encore totalement alignée sur ce dossier. Il y a encore quelques jours, les dirigeants madrilènes étaient divisés quant à l’opportunité de recruter le Ballon d’Or espagnol. Une position qui pourrait évoluer après sa Coupe du Monde exceptionnelle, mais qui n’aurait pas encore fait l’objet d’une décision définitive.