Mercato : Ferran Torres a définitivement tranché entre le PSG et le FC Barcelone !

Entre le PSG et le FC Barcelone, Ferran Torres aurait fait son choix pour son avenir.

Ciblé par le Paris Saint-Germain pour compenser le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan et renforcer son secteur offensif, l’attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, se rapprocherait un peu plus du double champion d’Europe en titre.

Ferran Torres refuse de prolonger avec le Barça

Selon les informations du média espagnol El Desmarque, le héros de la finale de la Coupe du monde 2026, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat avec le Barça, jugerait toujours insuffisante l’offre de prolongation formulée par les dirigeants barcelonais. L’ancien joueur de Manchester City privilégierait ainsi un départ de Liga pour rejoindre le PSG.

Les discussions avec le FC Barcelone n’auraient pas connu d’avancée significative ces derniers jours, laissant planer le doute sur son avenir. De son côté, le PSG suivrait toujours la situation de près et pourrait rapidement accélérer si les négociations entre Ferran Torres et le Barça venaient à définitivement échouer. Un transfert de l’international espagnol vers Paris prendrait ainsi de plus en plus d’épaisseur au fil des semaines.