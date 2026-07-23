Sélectionné par la Tunisie à la Coupe du Monde 2026, Khalil Ayari (21 ans) se prépare de manière très musclée pour la reprise avec le PSG.

Khalil Ayari veut profiter pleinement de la préparation estivale pour convaincre Luis Enrique de lui donner sa chance au PSG.

Ayari prépare déjà son arrivée chez les pros

Avant même la reprise collective, l’ailier de 21 ans met toutes les chances de son côté. L’attaquant tunisien publie régulièrement des images de ses séances individuelles, avec des ateliers physiques intensifs en salle de musculation. Travail de puissance, explosivité et préparation athlétique : le joueur veut arriver dans les meilleures conditions possibles pour son retour au PSG.

Une attitude qui correspond parfaitement aux exigences de Luis Enrique, très attentif à l’investissement quotidien de ses joueurs. Khalil Ayari sort d’une expérience internationale importante. Le joueur de 21 ans faisait partie des 26 joueurs convoqués par la Tunisie pour la Coupe du Monde 2026 sous les ordres de Sabri Lamouchi. Il était considéré comme l’un des jeunes talents appelés à incarner le renouvellement des Aigles de Carthage.

Un jeune du Mondial dans le groupe parisien

Même s’il n’a pas disputé la moindre minute durant la compétition, cette sélection reste une étape importante dans son développement. Avec sa participation au Mondial et son sérieux affiché pendant la préparation estivale, Khalil Ayari arrive avec un statut différent.

La concurrence sera évidemment forte au PSG mais Luis Enrique apprécie les profils capables d’apporter de l’intensité, de la polyvalence et une forte capacité d’adaptation. La pré-saison pourrait donc être décisive pour l’attaquant tunisien, qui tentera de transformer cette opportunité en véritable lancement de carrière au plus haut niveau.