ASSE Mercato : les dossiers chauds toujours bloqués, faut-il s’inquiéter ?

L’ASSE avance, mais à petits pas. Depuis l’ouverture du mercato estival, les dirigeants stéphanois ont surtout travaillé sur les arrivées et le départ des jeunes joueurs qui ne figurent pas dans les plans d’Ian Cathro. Ce qui ne masque pas une réalité plus préoccupante : les dossiers majeurs du mercato sont toujours sur le feu, alors que la reprise de la Ligue 2 approche à grands pas…

Ces derniers jours, plusieurs mouvements ont été officialisés. Axel Dodote a prolongé son contrat jusqu’en 2030 avant d’être prêté au Pau FC, où il découvrira la Ligue 2. Enzo Mayilla, lui, a quitté définitivement le Forez pour s’engager avec Dunkerque après une saison encourageante en prêt à Aubagne. Dans le même temps, le gardien Issiaka Touré a rejoint Aubagne Air-Bel afin d’obtenir un temps de jeu régulier.

Le club provençal est d’ailleurs devenu une destination privilégiée pour les jeunes Stéphanois. Jebryl Sahraoui est lui aussi sur le point d’y être prêté. Victime d’une rupture des ligaments croisés il y a tout juste un an, le milieu de terrain doit désormais retrouver du rythme et de la confiance après une saison blanche. Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2028, il pourra revenir dans le Forez avec davantage de garanties sportives si son prêt est concluant. À Aubagne, il retrouvera Karim Cissé, qui a rejoint le club après la fin de son aventure stéphanoise.

Le mouvement devrait encore se poursuivre dans les prochains jours. Selon Peuple Vert, l’attaquant tunisien Jibril Othman est proche de Bayonne, pensionnaire de National 2. Là encore, l’objectif est simple : permettre à un jeune joueur de bénéficier du temps de jeu qu’il ne pourrait obtenir dans le Forez.

Ekwah, N’Guessan, Stassin, Davitashvili, les gros dossiers restent désespérément bloqués

Si cette opération dégraissage avance, elle ne constitue pourtant que la partie la plus simple du travail estival de Kilmer Sports. Les véritables enjeux concernent désormais les joueurs à forte valeur marchande… et c’est précisément là que les choses se compliquent.

Le cas Pierre Ekwah reste le plus embarrassant. Recruté définitivement avant d’être prêté à Watford, le milieu de terrain appartient toujours à l’ASSE. Anderlecht s’est renseigné, d’autres pistes existent, mais aucune solution n’a encore été trouvée. Autre dossier brûlant : celui de Djylian N’Guessan. Le jeune attaquant, suivi par plusieurs clubs européens, n’a plus qu’une année de contrat et ne prolongera pas son bail. Une situation qui fragilise considérablement la position stéphanoise. Après avoir réclamé près de 10 millions d’euros ces derniers mois, l’ASSE devra probablement revoir ses exigences à la baisse si elle veut éviter un départ libre dans un an.

La situation est comparable pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Les deux joueurs restent les actifs les plus précieux de l’effectif, mais les négociations peinent à avancer. Plusieurs observateurs estiment que Kilmer Sports se montre particulièrement exigeant sur les montants réclamés. Une stratégie compréhensible au regard de la qualité des deux joueurs, mais qui pourrait aussi ralentir des opérations indispensables pour financer la deuxième partie du recrutement.

Un recrutement encore loin d’être terminé

Car malgré les arrivées déjà enregistrées de Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye, Thierno Ballo et Áron Csongvai, l’effectif est encore loin d’être complet. Ian Cathro attend toujours plusieurs renforts pour disposer d’un groupe capable de jouer les premiers rôles en Ligue 2.

Les besoins sont clairement identifiés : deux attaquants supplémentaires afin d’apporter davantage de profondeur offensive, un milieu de terrain pour étoffer la rotation et un latéral gauche afin de renforcer un secteur jugé trop léger.

Dans le même temps, plusieurs départs restent également espérés. Ebenezer Annan et Igor Miladinovic ne semblent plus entrer dans les plans du nouvel entraîneur et devront trouver un nouveau défi. Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek pourraient également quitter Saint-Étienne. Tous deux restent attachés au club, mais souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière après plusieurs saisons marquées par des hauts et des bas. Reste à trouver preneur. Pas forcément simple…