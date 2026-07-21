ASSE Mercato : un ancien pilier de Ian Cathro proche de débarquer à l’OL !

L’empreinte laissée par Ian Cathro au Portugal continue de se faire sentir. Arrivé cet été sur le banc de l’ASSE, le technicien écossais pourrait bientôt voir l’un de ses anciens cadres rejoindre la Ligue 1… mais pas sous le maillot vert. Selon Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais est en négociations avancées pour recruter Felix Bacher, le roc défensif d’Estoril qui s’est imposé comme un élément incontournable sous les ordres du nouvel entraîneur de l’ASSE.

L’OL poursuit un mercato ambitieux. Après avoir surpris tout son monde la saison dernière en décrochant une brillante quatrième place de Ligue 1 malgré une relégation administrative qui semblait avoir condamné ses ambitions, le club rhodanien veut désormais confirmer. Les Lyonnais devront rapidement être prêts puisqu’un troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Sparta Prague les attend dès le début du mois d’août.

Les dirigeants lyonnais multiplient donc les pistes afin d’offrir à leur entraîneur un effectif encore plus compétitif. Si la recherche d’un avant-centre demeure le chantier prioritaire après les départs de Roman Yaremchuk et d’Endrick, plusieurs dossiers avancent également dans les autres secteurs de jeu. Fidèle à sa stratégie de recrutement ciblé, l’OL continue de miser sur des joueurs à fort potentiel, capables d’apporter un rendement immédiat tout en conservant une importante valeur marchande.

Felix Bacher, le patron de la défense d’Estoril

C’est dans cette logique que s’inscrit la piste menant à Felix Bacher. Âgé de 25 ans, le défenseur central autrichien sort d’une saison quasiment parfaite avec Estoril. Du haut de son mètre quatre-vingt-dix, il a impressionné par sa solidité dans les duels, son sens de l’anticipation et sa régularité.

Sous les ordres de Ian Cathro, Bacher s’est imposé comme le véritable patron de la défense portugaise. Il n’a manqué aucune rencontre de championnat, disputant chaque match comme titulaire. Sa lecture du jeu, son impact physique et sa qualité de relance ont largement contribué à la belle saison réalisée par Estoril.

Le technicien écossais avait fait de lui l’une des pierres angulaires de son système défensif. Son profil correspond parfaitement au football exigeant prôné par Cathro, basé sur une défense capable de jouer haut tout en conservant une excellente maîtrise technique.

Des négociations avancées autour de 4 millions d’euros

Selon Foot Mercato, les discussions entre Lyon et Estoril sont désormais bien engagées. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club portugais, Felix Bacher pourrait être transféré pour une indemnité estimée à environ 4 millions d’euros, alors que sa valeur est aujourd’hui évaluée à près de 6 millions d’euros par Transfermarkt.

Une opération qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie menée par Matthieu Louis-Jean. S’il rejoint effectivement le Rhône, il viendra renforcer un secteur déjà composé de Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert et Noham Kamara. Une concurrence supplémentaire qui devrait permettre à l’OL d’aborder sereinement une saison particulièrement dense entre la Ligue 1, les coupes nationales et la scène européenne.