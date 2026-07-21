La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Dans le viseur du RC Lens au mercato estival, Armando Obispo (PSV, 27 ans) vit des joueurs agités au sujet de son avenir.

Longtemps annoncé comme une cible prioritaire du RC Lens, Armando Obispo ne devrait finalement pas rejoindre l’Artois cet été. Alors que ce revirement déçoit une partie des supporters lensois, certains observateurs estiment au contraire que le club a peut-être évité une mauvaise opération.

Un transfert au RC Lens finalement abandonné ?

Ces derniers jours, le nom d’Armando Obispo revenait avec insistance pour renforcer la défense du RC Lens. Mais le dossier a finalement capoté, des blocages étant apparus du côté du PSV Eindhoven. Le défenseur néerlandais devrait donc poursuivre l’aventure aux Pays-Bas, sauf nouveau rebondissement.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters lensois ont regretté l’échec de cette piste, voyant en Obispo un renfort d’expérience capable de remplacer Malang Sarr. Mais tout le monde ne partage pas cet avis autour du RC Lens.

« C’est une bonne nouvelle pour Lens »

Toujours très suivi pendant les périodes de mercato, Mohamed Toubache-Ter a surpris en réagissant à ce dossier. Sur X, l’insider s’est contenté d’un message clair : « C’est une bonne nouvelle pour Lens. » Une sortie qui laisse entendre que le RC Lens aurait peut-être évité un transfert peu convaincant, ou qu’il refusait simplement de répondre aux exigences imposées par le PSV.

Certains y voient également une manière de souligner que le club artésien ne souhaitait pas être considéré comme une « vache à lait » sur ce dossier. Avec cette piste qui s’éloigne, Jean-Louis Leca et la cellule de recrutement vont désormais concentrer leurs efforts sur d’autres profils pour renforcer la défense. Le mercato lensois reste loin d’être terminé, et les Sang et Or espèrent toujours offrir un nouveau défenseur à Dino Toppmöller avant la reprise.