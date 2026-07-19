RC Lens Mercato : une annonce tombe sur Metinho !

Pisté par le RC Lens, Metinho devrait débuter la saison sous les couleurs du FC Bâle.

Pour renforcer son entrejeu, le RC Lens penserait au milieu de terrain congolais du FC Bâle, Metinho. Selon les informations de Sky Sport Suisse, le club artésien serait à la lutte avec Hull City, promu en Premier League cette saison, pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Troyes. Âgé de 22 ans, le milieu défensif sort d’une saison convaincante en Suisse et son profil polyvalent séduirait plusieurs clubs européens lors de ce mercato estival.

Bâle n’a reçu aucune offre pour Metinho

Mais, pour l’heure, le RC Lens ne serait pas encore passé à l’action pour tenter de recruter Metinho. D’après le quotidien suisse Basler Zeitung, le FC Bâle n’aurait reçu aucune offre de la part du club lensois, ni d’aucun autre prétendant. Les dirigeants bâlois ne sembleraient d’ailleurs pas particulièrement préoccupés par un éventuel départ de leur milieu de terrain, à quelques jours de la reprise du championnat suisse.

« Je suis presque certain que Metinho sera titulaire contre Servette », a annoncé le président du FC Bâle, David Degen, alors que le champion de Suisse lancera sa saison samedi prochain (18h) face au Servette FC. Une déclaration qui laisse penser qu’un départ de Metinho dans les prochains jours ne serait, pour l’instant, pas à l’ordre du jour.