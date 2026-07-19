RC Lens Mercato : Robin Risser envoie un nouveau signal pour son avenir

Courtisé par Aston Villa après une première saison exceptionnelle avec le RC Lens, Robin Risser aurait fait un choix clair pour la suite de sa carrière.

Arrivé l’été dernier au RC Lens en provenance de Strasbourg, Robin Risser n’aura pas mis longtemps à convaincre. À seulement 21 ans, le gardien français s’est imposé comme l’un des grands artisans de la réussite lensoise lors de la saison 2025-2026, avec une place de titulaire et des performances remarquées dans les cages du Racing.

Ses prestations ont rapidement attiré l’attention à l’étranger. Aston Villa aurait notamment placé son nom en haut de sa liste pour anticiper un éventuel départ d’Emiliano Martinez. Le club anglais apprécie fortement le profil du portier lensois, sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le RC Lens.

Mais malgré cet intérêt venu de Premier League, Robin Risser aurait une priorité : rester à Lens. Selon Le Parisien, le jeune gardien souhaiterait poursuivre sa progression dans un environnement où il a gagné la confiance du club et des supporters. Son objectif serait notamment de découvrir la Ligue des Champions avec les Sang et Or lors de la saison 2026-2027.

Aston Villa devra sortir le grand jeu

Si la volonté du joueur semble aujourd’hui favorable à une continuité dans le Pas-de-Calais, le dossier pourrait évoluer en cas d’offre importante. Aston Villa, à la recherche d’un nouveau numéro un, pourrait tenter de convaincre les dirigeants lensois avec une proposition conséquente.

De son côté, le RC Lens n’a aucune raison de précipiter un départ. Après avoir misé sur Risser lors de son arrivée, le club souhaite désormais profiter de son explosion sportive et l’accompagner dans une nouvelle étape européenne.

Pour les supporters lensois, cette déclaration représente donc une excellente nouvelle : leur jeune gardien veut continuer à écrire son histoire à Bollaert.