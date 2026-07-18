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RC Lens Mercato : un immense signal d’Odsonne Édouard pour le retour de Loïs Openda ?

Par William Tertrin - 18 Juil 2026, 17:00
Odsonne Edouard (RC Lens)

Absent lors du match amical du RC Lens face à Boulogne, Odsonne Édouard n’a pas tardé à susciter des interrogations, alors que le Racing travaille en parallèle sur un possible retour de Loïs Openda.

Le RC Lens a poursuivi sa préparation estivale avec un premier match amical face à Boulogne, gagné 4 buts à 1. Mais un détail n’est pas passé inaperçu : Odsonne Édouard ne figurait pas dans le groupe lensois, alors que plusieurs cadres et jeunes joueurs ont eu du temps de jeu.

Une absence peut difficilement être considérée comme anodine. Si aucune communication n’a encore été faite concernant un éventuel problème physique, le contexte laisse naturellement place aux spéculations.

Un dossier lié à Openda ?

Depuis plusieurs semaines, l’avenir d’Odsonne Édouard fait l’objet de nombreuses interrogations. L’attaquant pourrait quitter l’Artois selon certaines rumeurs (pour aller rejoindre Pierre Sage à Palace ?), et le fait qu’il ne participe pas à cette rencontre de préparation peut être interprété comme un mauvais signal pour son avenir au RC Lens.

Cette situation intervient alors que le RC Lens serait actif sur un autre dossier offensif majeur : celui d’un possible retour de Loïs Openda sous la forme d’un prêt. Le retour du buteur belge, parti au RB Leipzig après une saison exceptionnelle sous le maillot sang et or, représenterait un énorme coup pour le club. Reste à savoir si ces deux dossiers sont liés…

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