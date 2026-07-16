RC Lens Mercato : une quatrième recrue sur le point de signer, c’est une surprise

Alors qu’Armando Obispo est attendu pour venir renforcer la défense lensoise, le RC Lens est tout proche de boucler l’arrivée d’un autre défenseur central.

Le mercato du RC Lens continue de s’accélérer. Après les arrivées de Michaël Cuisance, Thorgan Hazard, et Michał Skóraś, le club artésien est sur le point d’enregistrer un nouveau renfort défensif.

Selon les dernières informations de Foot Mercato, Maik Nawrocki est désormais très proche de rejoindre les Sang et Or. Une piste qui constitue une véritable surprise puisque ces derniers jours, c’est surtout le nom d’Armando Obispo qui revenait avec insistance pour être la prochaine recrue. Deux dossiers qui n’ont rien à voir.

Maik Nawrocki, un profil solide venu du Celtic

Âgé de 25 ans, Maik Nawrocki appartient au Celtic Glasgow, où il est encore sous contrat pour trois saisons. Formé au Werder Brême, le défenseur central au grand gabarit (1m90, 81 kg) a ensuite poursuivi sa progression au Warta Poznań puis au Legia Varsovie, avant d’être transféré en Écosse en 2023 pour environ 5 millions d’euros

Prêté la saison dernière à Hanovre 96, l’international polonais a retrouvé du temps de jeu en 2. Bundesliga avec 17 apparitions, 3 buts et 3 passes décisives, confirmant sa capacité à peser dans les deux surfaces.

Une défense qui continue de se renforcer

Si l’opération se concrétise, Maik Nawrocki deviendra la quatrième recrue estivale du RC Lens et pourrait venir apporter de la concurrence dans l’axe défensif, en attendant la venue d’Obispo pour renforcer l’axe gauche.

À quelques semaines de la reprise de la Ligue 1, les Sang et Or poursuivent ainsi un mercato ambitieux avec l’objectif de bâtir un effectif compétitif pour la saison 2026-2027.