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FRANCE

RC Lens Mercato : un indésirable de Dino Toppmöller a trouvé preneur

Par William Tertrin - 15 Juil 2026, 17:20

Écarté des plans du RC Lens pour la saison à venir, Goduine Koyalipou pourrait déjà rebondir.

Le dossier Goduine Koyalipou pourrait rapidement s’accélérer. D’après les informations du journaliste Imar Vandenabeele de HLN Sport, le KV Courtrai a jeté son dévolu sur l’attaquant de 26 ans. Le club belge souhaite attirer le joueur du RC Lens, qui ne semble plus entrer dans les plans sportifs de Dino Toppmöller après une saison marquée par des prêts à Levante puis Angers.

Arrivé à Lens lors du mercato hivernal 2025 en provenance du CSKA Sofia, Koyalipou n’a jamais réussi à s’imposer durablement malgré des débuts prometteurs. L’international centrafricain avait pourtant affiché une belle efficacité en Bulgarie avant de rejoindre l’Artois contre environ 2 millions d’euros.

Koyalipou a laissé de bons souvenirs en Belgique

Le KV Courtrai connaît bien le profil de l’avant-centre. Avant son passage en Bulgarie, Koyalipou avait brillé sous les couleurs du SK Beveren, où il avait inscrit 16 buts en Challenger Pro League lors de la saison 2023-2024. Une expérience réussie en Belgique qui explique l’intérêt du club flamand pour un retour du joueur dans un championnat qu’il maîtrise parfaitement.

Pour le RC Lens, cette opération permettrait surtout de se débarrasser d’un nouvel indésirable cet été. Considéré comme un élément transférable depuis l’été dernier, Koyalipou fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club afin de dégager de la masse salariale.

Reste désormais à savoir si les deux clubs parviendront à trouver un accord. Un retour en Belgique apparaît en tout cas comme une destination crédible pour un joueur qui y a laissé une excellente image et qui cherche avant tout à retrouver du temps de jeu.

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