RC Lens Mercato : Leca tout proche de boucler l’arrivée d’un attaquant international !

Le RC Lens accélère sur le marché des transferts. Après l’annonce de Thorgan Hazard, les Sang et Or sont tout proches de trouver un accord avec La Gantoise pour l’arrivée de l’international polonais Michał Skóraś.

Le RC Lens pourrait bientôt tenir un nouveau renfort offensif dans la foulée de l’officialisation de Thorgan Hazard. Selon les informations de Sébastien Denis (Foot Mercato), les négociations entre les Sang et Or et La Gantoise pour le transfert de Michał Skóraś, ailier de La Gantoise, sont désormais très avancées. Sacha Tavolieri ajoute même que l’accord joueur reste encore à ficeler mais que Skóraś a dit oui au RCL.

D’après les informations de FM, un accord pourrait être trouvé autour de 7,5 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient des bonus. Les deux clubs espèrent finaliser l’opération au cours de la semaine, tandis que l’agent de l’ailier polonais est actuellement présent en France afin de faire avancer les derniers détails du dossier.

Une saison à 2 buts et 7 passes décisives

Âgé de 25 ans, Michał Skóraś peut évoluer sur les deux ailes de l’attaque, et a déjà pu jouer dans un système à 3 défenseurs comme piston. International polonais, il s’est fait remarquer par sa vitesse, sa qualité de percussion et sa capacité à créer des différences dans les un-contre-un. Reste à voir s’il sera utilisé dans un rôle de piston pour soutenir Matthieu Udol, ou bien en soutien de l’attaquant. La saison dernière, celui qui a également porté les couleurs du Club Bruges a terminé l’exercice avec 2 buts et 7 passes décisives.

À ce stade, aucun accord définitif n’a encore été officialisé, mais les discussions sont jugées très avancées. Si les derniers échanges se déroulent comme prévu, Michał Skóraś pourrait rapidement devenir la troisième recrue de l’été.