OL Mercato : un international resté sur le banc à la Coupe du monde a dit oui à Lyon

En quête d’un nouveau milieu offensif, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur un joueur de Stoke City.

Très actif depuis l’ouverture du mercato estival, l’OL poursuit son recrutement ambitieux. Après les arrivées de Mads Bidstrup, Julien Duranville, Mohamed Ouédraogo et Kaïl Boudache, les dirigeants rhodaniens souhaitent encore renforcer leur entrejeu.

Selon les informations de Foot Mercato, l’OL a désormais ciblé Jun-ho Bae, milieu offensif de Stoke City, et les négociations avancent entre les différentes parties. Le joueur a même déjà donné son feu vert pour rejoindre le club lyonnais.

Un cadre de Stoke City à seulement 22 ans

Arrivé en Angleterre en 2023, Jun-ho Bae s’est rapidement imposé comme l’un des éléments majeurs de Stoke City en Championship. À seulement 22 ans, le Sud-Coréen totalise déjà 134 apparitions, avec 8 buts et 14 passes décisives, des statistiques qui témoignent de sa régularité malgré son jeune âge.

Principalement utilisé comme milieu offensif, il peut également évoluer sur le côté gauche grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à éliminer dans les petits espaces.

Un international sud-coréen au profil recherché

International A depuis 2024, Jun-ho Bae compte déjà 13 sélections et 2 buts avec la Corée du Sud. Il faisait également partie du groupe sud-coréen retenu pour la Coupe du monde 2026, même s’il n’a finalement disputé aucune minute lors du tournoi.

Cette expérience internationale constitue un atout supplémentaire pour un joueur qui continue de monter en puissance.

Une belle opportunité pour Lyon

L’un des éléments qui rend ce dossier particulièrement attractif est la situation contractuelle du joueur. Sous contrat avec Stoke City jusqu’en juin 2027, Jun-ho Bae entre dans sa dernière année de contrat, ce qui pourrait permettre à l’OL de négocier un transfert à un tarif raisonnable.

Alors que l’avenir de Tanner Tessmann et d’Orel Mangala reste incertain, le profil polyvalent de l’international sud-coréen correspond aux besoins identifiés par Paulo Fonseca pour renforcer son effectif avant le début de la campagne européenne.