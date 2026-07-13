PSG Mercato : Paris se prend un gros coup de pression pour un dossier à 45 M€

La Juventus souhaite toujours recruter Randal Kolo Muani, mais les exigences financières du PSG bloquent les discussions.

Le dossier Randal Kolo Muani est loin d’être réglé. Si la Juventus continue de faire de l’international français une priorité offensive de son mercato estival, les négociations avec le PSG sont actuellement dans l’impasse.

Invité du podcast La politica nel pallone diffusé par la Rai, le directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, a reconnu que les discussions se poursuivaient, tout en pointant du doigt les exigences du club parisien : « Nous pourrions recruter Kolo Muani en dix minutes si nous acceptions les conditions du PSG, mais nous les jugeons trop élevées. Soit nous trouvons un accord, soit nous nous tournerons vers un autre joueur », a-t-il expliqué.

Le PSG réclame plus de 45 millions d’euros

Selon Giovanni Carnevali, le PSG demande plus de 45 millions d’euros pour céder son attaquant. Une somme que la Juventus estime excessive, alors que les dirigeants bianconeri cherchent à maîtriser leurs dépenses sur ce mercato.

Le message est clair : la Vieille Dame ne compte pas entrer dans une surenchère. Si aucun compromis n’est trouvé dans les prochains jours, le club italien pourrait rapidement activer d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif.

Un avenir encore flou pour l’attaquant français

Malgré ce blocage, la Juventus garde un excellent souvenir de Randal Kolo Muani. Lors de son précédent passage à Turin en prêt en 2025, l’ancien Nantais avait convaincu grâce à son impact offensif, inscrivant 8 buts en 16 rencontres de Serie A, ce qui explique la volonté des dirigeants italiens de le faire revenir.

Après un prêt à Tottenham la saison dernière, où il a connu un exercice contrasté avec un seul but en 30 matches de Premier League, mais quatre réalisations en Ligue des champions, Randal Kolo Muani ne semble plus entrer dans les plans du PSG. Son départ apparaît comme la solution privilégiée par les deux parties, à condition qu’un accord financier soit trouvé.

Pour l’heure, les positions restent éloignées. Le PSG ne souhaite pas brader son attaquant, tandis que la Juventus refuse de répondre aux exigences parisiennes. Ce bras de fer pourrait encore durer plusieurs semaines, avec le risque de voir le club italien se tourner vers une autre cible si les discussions n’évoluent pas.