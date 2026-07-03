PSG Mercato : un ultimatum secoue Paris pour un dossier chaud

Le PSG est au cœur d’un nouveau dossier chaud du mercato. Randal Kolo Muani, sous contrat avec le PSG, est toujours dans le viseur de la Juventus, où Luciano Spalletti pousse pour une arrivée rapide.

Le PSG reste dans une posture de contrôle total sur le dossier Randal Kolo Muani. Malgré l’intérêt persistant de la Juventus, le club parisien ne compte pas brader son attaquant français et continue de fixer ses conditions financières.

Selon plusieurs sources concordantes, dont le Corriere dello Sport, le PSG exige un package avoisinant les 40 millions d’euros pour envisager un départ définitif, refusant de céder à la pression du marché italien.

Spalletti met la pression sur la Juventus

À Turin, Luciano Spalletti veut accélérer. Le nouvel entraîneur de la Juventus aurait demandé à sa direction de boucler le dossier avant le 15 juillet, afin d’intégrer rapidement son attaquant dans la préparation estivale.

Le technicien italien considère Kolo Muani comme une priorité offensive pour reconstruire un secteur d’attaque en difficulté et souhaite éviter un mercato prolongé qui pénaliserait la préparation.

Un joueur apprécié… mais un deal complexe avec le PSG

La Juventus apprécie fortement le profil de l’international français, déjà passé par le club en prêt. Son adaptation rapide et son impact offensif ont convaincu la direction sportive bianconera.

Mais le PSG reste inflexible sur la structure de l’opération : prêt avec obligation d’achat ou transfert sec, les négociations stagnent sur le montage financier et les bonus.

Une accélération attendue d’ici mi-juillet

Avec la date du 15 juillet fixée en interne par la Juventus, le dossier entre dans une phase décisive. Soit un accord est trouvé avec le PSG, soit Turin devra activer d’autres pistes offensives.

Une chose est sûre : le PSG reste au centre du jeu, et Kolo Muani continue d’incarner l’un des dossiers les plus sensibles de ce mercato estival.