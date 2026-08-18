PSG : Luis Enrique accorde une coupure avant le retour au Parc

Battus par le RC Lens dimanche lors du Trophée des champions (1-0), les Parisiens bénéficient de deux jours sans entraînement. Luis Enrique a ensuite prévu une montée en puissance avant la réception du Stade Rennais, dimanche soir.

Deux jours de repos après Lens

Le PSG ne retrouvera le Campus de Poissy que mercredi. Selon le programme communiqué avant Rennes, Luis Enrique a laissé ses joueurs au repos lundi et mardi, malgré la défaite concédée face au RC Lens lors du Trophée des champions.

Le technicien espagnol avait pourtant reconnu que son équipe devait encore améliorer sa condition physique, technique et athlétique. Il a néanmoins choisi de ménager son effectif avant une semaine qui se terminera par la première journée de Ligue 1.

Godts attendu mercredi au Campus

La reprise est fixée mercredi à 17 heures. Cette séance devrait notamment permettre à Mika Godts d’effectuer ses premiers pas sur les pelouses du Campus. L’ailier belge, dont la signature au PSG a été officialisée samedi, rejoint un groupe dans lequel Ferran Torres a déjà participé à un entraînement collectif.

Le mercato parisien reste toutefois animé autour de plusieurs éléments offensifs. Liverpool poursuivrait notamment ses discussions avec le PSG pour Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, sans qu’un accord ait été trouvé.

Liverpool pousse pour Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye. Les négociations se poursuivent avec le PSG, mais aucun accord n’a encore été trouvé. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2089413695017304135

Quatre séances avant Rennes

Après la reprise de mercredi, les champions de France s’entraîneront jeudi et vendredi à 11h15, puis samedi à 11 heures. Les quinze premières minutes de cette dernière séance seront accessibles aux médias, avant la conférence de presse de Luis Enrique programmée à 13 heures.

Paris accueillera ensuite le Stade Rennais dimanche à 20h45. Ce troisième match officiel de sa saison marquera surtout le retour du PSG au Parc des Princes, où il n’a plus joué depuis le 10 mai 2025.