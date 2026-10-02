À LA UNE DU 2 OCT 2026
[23:30]FC Nantes : rebondissement pour la vente, le prix du club serait très loin des 100 M€ !
[23:00]Stade Rennais : Pinault a mis une énorme claque au FC Nantes avec un dossier à 40 M€
[22:41]France – Italie (1-1) : les Bleus accrochés malgré un nouveau bijou d’Olise, les notes
[22:20]RC Lens : un ancien Lensois rattrapé par une affaire qui fait du bruit
[22:00]PSG : un nouveau mastodonte va signer à Paris pour 5 M€ !
[21:40]FC Nantes : coup dur pour les futurs repreneurs, un projet majeur déjà compromis
[21:20]ASSE : un petit bémol vient relativiser le carton face à Sion
[21:00]RC Lens : Cahuzac a lancé une petite merveille face au Standard de Liège
[20:40]PSG Mercato : Paris fonce sur un ancien de L1 qui a tapé dans l’œil de Zidane chez les Bleus
[20:20]OM : Rodolphe Saadé a bouclé un coup XXL, le rachat du club bientôt en vue ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : un nouveau mastodonte va signer à Paris pour 5 M€ !

Par William Tertrin - 2 Oct 2026, 22:00

Le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir un nouveau partenaire de poids : le géant français des cosmétiques L’Oréal, dans le cadre d’un contrat de plusieurs millions d’euros.

Après Coca-Cola et BYD, le PSG continue de renforcer son portefeuille de partenaires avec une nouvelle marque française mondialement connue. Selon les informations de L’Équipe, L’Oréal est sur le point de devenir un nouveau sponsor du club parisien.

Un accord d’une durée minimale de deux ans aurait été conclu entre les deux groupes. Le montant du partenariat serait inférieur à 5 millions d’euros par saison, un niveau qui permettrait à L’Oréal de rejoindre l’écosystème commercial particulièrement dense du Paris Saint-Germain.

L’Oréal bientôt associé au PSG

Le rapprochement entre les deux marques françaises apparaît particulièrement cohérent autour des thématiques du lifestyle, de la mode et de l’image, des territoires sur lesquels le PSG développe fortement son rayonnement international.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Le club de la capitale a déjà officialisé ces dernières semaines plusieurs opérations importantes. Coca-Cola a ainsi renoué avec le PSG dans le cadre d’un partenariat mondial jusqu’en 2029, tandis que BYD est devenu le partenaire automobile officiel du club jusqu’en juin 2029.

Cette dynamique s’inscrit dans la stratégie commerciale du PSG, qui revendique désormais 31 partenaires, après six nouvelles arrivées depuis le début de la saison 2025-2026. Le club avait par ailleurs annoncé des revenus commerciaux de 367 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025.

Contacté au sujet de l’arrivée de L’Oréal, le Paris Saint-Germain n’a pas souhaité confirmer l’information. L’annonce officielle pourrait donc intervenir prochainement. Si elle se confirme, cette arrivée marquera en tout cas le retour d’un acteur du groupe L’Oréal dans l’environnement commercial du PSG, puisque L’Oréal Men Expert avait déjà noué un partenariat avec le club en 2010.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot