PSG : un nouveau mastodonte va signer à Paris pour 5 M€ !

Le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir un nouveau partenaire de poids : le géant français des cosmétiques L’Oréal, dans le cadre d’un contrat de plusieurs millions d’euros.

Après Coca-Cola et BYD, le PSG continue de renforcer son portefeuille de partenaires avec une nouvelle marque française mondialement connue. Selon les informations de L’Équipe, L’Oréal est sur le point de devenir un nouveau sponsor du club parisien.

Un accord d’une durée minimale de deux ans aurait été conclu entre les deux groupes. Le montant du partenariat serait inférieur à 5 millions d’euros par saison, un niveau qui permettrait à L’Oréal de rejoindre l’écosystème commercial particulièrement dense du Paris Saint-Germain.

L’Oréal bientôt associé au PSG

Le rapprochement entre les deux marques françaises apparaît particulièrement cohérent autour des thématiques du lifestyle, de la mode et de l’image, des territoires sur lesquels le PSG développe fortement son rayonnement international.

Le club de la capitale a déjà officialisé ces dernières semaines plusieurs opérations importantes. Coca-Cola a ainsi renoué avec le PSG dans le cadre d’un partenariat mondial jusqu’en 2029, tandis que BYD est devenu le partenaire automobile officiel du club jusqu’en juin 2029.

Cette dynamique s’inscrit dans la stratégie commerciale du PSG, qui revendique désormais 31 partenaires, après six nouvelles arrivées depuis le début de la saison 2025-2026. Le club avait par ailleurs annoncé des revenus commerciaux de 367 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025.

Contacté au sujet de l’arrivée de L’Oréal, le Paris Saint-Germain n’a pas souhaité confirmer l’information. L’annonce officielle pourrait donc intervenir prochainement. Si elle se confirme, cette arrivée marquera en tout cas le retour d’un acteur du groupe L’Oréal dans l’environnement commercial du PSG, puisque L’Oréal Men Expert avait déjà noué un partenariat avec le club en 2010.