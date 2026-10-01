PSG : Galtier salue Luis Enrique et glisse un tacle sur 2022

Christophe Galtier porte un regard très positif sur le travail réalisé par Luis Enrique au PSG. L’ancien entraîneur parisien souligne aussi la cohérence du recrutement actuel, tout en rappelant qu’il n’avait pas bénéficié des mêmes conditions à son arrivée en 2022.

Galtier admiratif de Luis Enrique

Passé sur le banc du PSG lors de la saison 2022-2023, Christophe Galtier suit avec attention l’évolution du club de la capitale. Le technicien français ne cache pas son admiration pour Luis Enrique et la maîtrise affichée par l’entraîneur espagnol dans un environnement parisien toujours très exposé.

« Il maîtrise beaucoup de paramètres et je suis très admiratif de ce qu’il réalise », confie Galtier dans des propos accordés au Parisien et relayés par VibesFoot. L’ancien coach de l’ASSE, du LOSC et de l’OGC Nice assure d’ailleurs qu’il n’avait « aucun doute » sur la capacité de son successeur à imposer ses idées.

Une différence majeure avec le PSG de 2022

Au-delà des qualités de Luis Enrique, Christophe Galtier met surtout en avant le travail effectué par Luis Campos. Selon lui, le conseiller sportif parisien a désormais pu bâtir un groupe pleinement adapté à la philosophie de l’entraîneur, ce qui n’avait pas été le cas au moment de leur arrivée commune en 2022.

« Je suis aussi admiratif de la capacité de Luis Campos à construire un effectif à l’image de l’entraîneur, ce qu’il n’a pas pu faire quand on est arrivés en 2022 », souligne Galtier. Une remarque qui rappelle les difficultés rencontrées durant son unique saison dans la capitale, malgré le titre de champion de France décroché.

Christophe Galtier se dit « très admiratif » du travail de Luis Enrique et de la capacité de Luis Campos à construire un effectif adapté à sa philosophie. — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2105640280711917693

Une nouvelle politique validée

Christophe Galtier estime également que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont profondément revu la politique sportive du PSG. Le club parisien privilégie désormais un collectif plus jeune, dynamique et façonné en fonction des principes de jeu de Luis Enrique.

« Avec le président Nasser Al-Khelaïfi, ils ont changé leur fusil d’épaule sur la politique de recrutement avec une équipe jeune, talentueuse, dynamique qui colle à la philosophie de Luis Enrique », analyse le natif de Marseille. À ses yeux, cette cohérence se voit directement sur le terrain puisque les Parisiens sont « très plaisants à voir jouer ».

« Aujourd’hui, la France est PSG »

Galtier va même plus loin au moment d’évaluer la place occupée par le club de la capitale dans le football français. Pour appuyer son constat, il établit un parallèle fort avec l’OM du début des années 1990.

« En 1993, la France était Olympique de Marseille, aujourd’hui, la France est PSG », lâche-t-il. Une déclaration marquante de la part d’un entraîneur qui connaît les deux environnements, lui qui est né à Marseille avant de diriger Paris. Malgré une fin d’aventure délicate, Christophe Galtier ne nourrit donc aucune amertume dans son analyse du projet parisien actuel.