PSG Mercato : Fabian Ruiz a déjà programmé son départ

Amoureux du Betis Séville, Fabian Ruiz (30 ans) ne finira pas sa carrière dans les rangs du PSG.

Fabian Ruiz a déjà une idée très précise de la fin de sa carrière. À 30 ans, l’international espagnol continue d’écrire une histoire exceptionnelle au PSG.

Fabian Ruiz rêve toujours du Betis

Champion d’Europe avec le PSG en 2025 puis 2026, puis champion du monde avec l’Espagne cet été, il figure également parmi les candidats au Ballon d’Or 2026. Et pourtant, son avenir à très long terme semble déjà tracé.Le milieu espagnol n’a jamais caché son amour pour le Betis Séville. Formé au sein du club andalou, Fabian Ruiz garde un lien particulièrement fort avec les Verdiblancos. Et lors de son passage en sélection, il a encore confirmé cette attache. « Je l’ai toujours dit, j’essaie de regarder tous les matchs et je suis content de leurs bons résultats. Je suis supporter du Betis, tout le monde le sait », a-t-il expliqué.

Une déclaration qui n’a rien de surprenant pour ceux qui connaissent son histoire avec le club. Mais Fabian Ruiz est allé beaucoup plus loin. Interrogé sur un éventuel retour à Séville, le Parisien n’a laissé planer quasiment aucun doute. « J’aimerais terminer ma carrière ici, ce n’est pas le moment, mais cela se fera sûrement à l’avenir. » Le message est donc très clair. Fabian Ruiz ne prévoit pas de quitter immédiatement le PSG. Il n’a d’ailleurs annoncé aucune date de départ. Mais il imagine bel et bien un retour au Betis pour terminer son parcours professionnel. Et cette perspective pourrait devenir particulièrement intéressante dans quelques années.

Une prolongation au PSG qui repousse l’échéance

Car dans l’immédiat, le PSG compte toujours sur son milieu de terrain. Début septembre, le club parisien a officiellement annoncé la prolongation de Fabian Ruiz jusqu’en 2028, au même titre que plusieurs cadres et jeunes joueurs de l’effectif. Nasser al-Khelaïfi avait alors présenté ces prolongations comme une volonté de construire le projet parisien dans la durée.

Fabian Ruiz est donc lié au PSG pour encore plusieurs saisons. Et compte tenu de son statut actuel, il n’y a aucune raison d’imaginer un départ précipité. Le milieu espagnol reste un élément important du collectif de Luis Enrique et sort d’une saison exceptionnelle, durant laquelle il a remporté la Ligue des champions avec Paris puis la Coupe du monde avec la Roja. Mais dans quelques années, le retour du fils prodigue pourrait bien devenir l’un des grands dossiers du Betis.