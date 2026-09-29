Ciblé par le RC Lens au mercato estival, le jeune attaquant Antoine Valero (18 ans) voit son avenir immédiat bouché dans les rangs de l’OM.

L’OM possède plusieurs jeunes talents susceptibles de frapper à la porte de l’équipe première. Parmi eux, Antoine Valero attire forcément l’attention.

« Il n’est juste pas prêt à l’instant T pour l’OM »

À seulement 18 ans, l’attaquant dispose déjà d’un profil apprécié au sein du centre de formation marseillais. Mais malgré ses qualités, le jeune joueur doit encore patienter avant de pouvoir prétendre à un rôle régulier avec l’équipe professionnelle. Une situation qui pourrait rapidement intéresser le RC Lens.Un responsable de la formation de l’OM s’est confié à La Provence au sujet du jeune attaquant. Son analyse est à la fois encourageante et révélatrice de la situation actuelle de Valero : « Valero ? Il a les qualités et le profil pour s’imposer. Il n’est juste pas prêt à l’instant T. » Une phrase qui en dit long. Le potentiel du joueur ne semble donc pas remis en question. Au contraire, ses qualités sont reconnues en interne. Le problème se situe davantage au niveau de sa maturité et de sa capacité à franchir immédiatement le cap vers le très haut niveau.

Dans un effectif marseillais particulièrement fourni sur le plan offensif, la concurrence est forcément importante. Pour un joueur de 18 ans, obtenir du temps de jeu régulier représente donc un véritable défi. Valero pourrait ainsi avoir besoin d’une étape intermédiaire avant de pouvoir revenir à l’OM avec davantage d’expérience. Et c’est précisément là qu’un départ en prêt pourrait prendre du sens. L’objectif serait simple : permettre au jeune attaquant d’évoluer régulièrement dans un environnement professionnel, d’enchaîner les rencontres et de gagner en maturité.

Un prêt au RC Lens pourrait avoir du sens

Le RC Lens connaît déjà le dossier. Le club artésien s’était renseigné sur Antoine Valero lors des dernières heures du mercato estival. Aucune opération n’avait finalement été conclue, mais cet intérêt pourrait redevenir concret dans les prochains mois si la situation du joueur n’évolue pas à Marseille. Pour le RC Lens, l’idée serait évidemment de récupérer un jeune joueur à fort potentiel et de lui offrir un cadre permettant son développement. Une formule qui pourrait également convenir à l’OM.

Les supporters lensois semblent en tout cas plutôt favorables à l’idée de voir Valero rejoindre l’Artois. À Lens, le jeune Marseillais pourrait bénéficier d’un environnement particulièrement exigeant et d’une véritable opportunité de se rapprocher du niveau professionnel. Pour l’OM, un prêt pourrait également permettre de mesurer les progrès du joueur sans couper définitivement le lien avec lui. Tout dépendra toutefois de la place que Valero parviendra à prendre dans la hiérarchie marseillaise au cours des prochains mois. Pour l’instant, rien n’est acté.