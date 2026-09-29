Passé dans les rangs de l’OM, Iliman Ndiaye (26 ans) va très bientôt retrouver le Stade Vélodrome.

Les supporters marseillais vont revoir un visage bien connu. Ce dimanche 4 octobre, Iliman Ndiaye sera de retour au Stade Vélodrome avec le Sénégal pour affronter les Comores. Une rencontre qui aura forcément une saveur particulière pour l’ancien joueur de l’OM, lui qui n’avait passé qu’une saison très mitigée sous les couleurs olympiennes. Depuis, son parcours a complètement changé de dimension.

Ndiaye fier de retrouver le Vélodrome

Iliman Ndiaye n’a jamais caché son attachement à Marseille. Arrivé à l’OM à l’été 2023, l’international sénégalais avait disputé 46 rencontres lors de sa seule saison dans la cité phocéenne, avec quatre buts à la clé. Son passage n’avait toutefois pas totalement répondu aux attentes et le joueur avait finalement retrouvé l’Angleterre. Depuis, Ndiaye a pris une autre dimension. Après son départ de Marseille, il s’est imposé à Everton avant de devenir l’un des joueurs suivis par plusieurs grands clubs anglais. Et son transfert de cet été en est la meilleure illustration.

Le 1er septembre dernier, Manchester City a officialisé l’arrivée d’Iliman Ndiaye en provenance d’Everton. Le club mancunien a déboursé environ 75 millions d’euros pour récupérer l’attaquant sénégalais, qui s’est engagé pour cinq saisons avec les Citizens. Une progression spectaculaire pour celui qui avait quitté l’OM après une saison seulement. Ndiaye est désormais confronté à une concurrence XXL à Manchester City, mais son arrivée témoigne surtout de la cote prise par le Sénégalais en Angleterre. L’Équipe le classe d’ailleurs parmi les transferts les plus importants de l’été 2026, avec une opération évaluée à 70 millions d’euros dans son récapitulatif, avant l’officialisation à environ 75 millions.

L’OM va toucher un joli jackpot

Si son retour au Vélodrome devrait surtout provoquer de l’émotion chez les supporters, les dirigeants marseillais auront également une raison financière de suivre attentivement son parcours. Lors de la vente de Ndiaye à Everton, l’OM avait négocié un intéressement de 10 % sur la plus-value réalisée par le club anglais. Everton ayant acheté le joueur pour environ 20 millions d’euros et l’ayant revendu autour de 75 millions à Manchester City, la plus-value atteint environ 55 millions.

Résultat : Marseille doit récupérer environ 5 millions d’euros grâce à cette clause. Une rentrée d’argent particulièrement bienvenue pour un club qui n’a recruté aucun joueur lors du mercato estival 2026 en raison de ses contraintes financières. Pour Ndiaye, cette rencontre du 4 octobre aura donc une dimension particulière. Le Sénégalais retrouvera un stade dans lequel il a évolué pendant une saison, mais surtout une ville à laquelle il reste attaché. Entre-temps, son statut a radicalement changé. Il était arrivé à Marseille comme un joueur prometteur. Il reviendra au Vélodrome avec l’étiquette d’un joueur acheté plusieurs dizaines de millions d’euros par Manchester City. Un symbole assez fort de l’évolution de sa carrière.