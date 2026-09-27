OM : ces cinq entraîneurs qui pourraient remplacer Genesio

Alors que l’avenir de Bruno Genesio à l’OM s’assombrit, voici cinq entraîneurs qui pourraient avoir le profil pour lui succéder en cas de départ.

Se sentant trahi par Frank McCourt concernant les ambitions réelles du club et déçu par le mercato estival, durant lequel aucune recrue n’a débarqué à Marseille, Bruno Genesio pourrait décider de quitter son poste d’entraîneur de l’OM dans les prochaines semaines. Si un tel scénario venait à se concrétiser, les dirigeants marseillais devraient rapidement se mettre en quête de son successeur. Plusieurs techniciens, libres ou actuellement sous contrat, pourraient alors présenter un profil intéressant pour l’Olympique de Marseille. De Gabriel Heinze à Sérgio Conceição en passant notamment par Laurent Blanc, tour d’horizon de cinq entraîneurs qui pourraient potentiellement remplacer Bruno Genesio à l’OM.

Gabriel Heinze, le retour d’un ancien de l’OM ?

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille entre 2009 et 2011, Gabriel Heinze connaît parfaitement l’environnement marseillais et conserve une belle cote auprès d’une partie des supporters. Après plusieurs expériences comme entraîneur principal, notamment à Vélez Sarsfield, Atlanta United et Newell’s Old Boys, l’Argentin a rejoint le staff de Mikel Arteta à Arsenal à l’été 2025. Son passé à l’OM, sa connaissance du club et son tempérament pourraient en faire un profil séduisant en cas de départ de Bruno Genesio. Pour l’heure, rien n’indique toutefois que les dirigeants marseillais aient activé la piste menant à l’ancien défenseur.

Sérgio Conceição, un nom bien connu à Marseille

À chaque fois ou presque que le banc de l’OM se retrouve au centre des interrogations, le nom de Sérgio Conceição refait surface. Passé notamment par le FC Nantes, le FC Porto, l’AC Milan puis Al-Ittihad, le technicien portugais est actuellement libre. Son caractère, son exigence et son football intense semblent compatibles avec la pression et l’environnement bouillant qui entourent l’Olympique de Marseille. Surtout, sa disponibilité pourrait représenter un avantage important si l’OM devait trouver rapidement un successeur à Bruno Genesio.

Laurent Blanc, l’option expérience pour l’OM ?

Libre depuis son départ d’Al-Ittihad en septembre 2025, Laurent Blanc pourrait également représenter une possibilité. Le champion du monde 1998 possède une grande expérience du haut niveau après avoir notamment dirigé les Girondins de Bordeaux, l’équipe de France, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais avant son passage en Arabie saoudite, où il avait réalisé le doublé championnat-Coupe du Roi en 2024-2025. Son nom a récemment circulé du côté de Trabzonspor, mais le « Président » n’a toujours pas retrouvé de banc. Un entraîneur immédiatement disponible et rompu à la pression des grands clubs français.

Walid Regragui, un retour en Ligue 1 ?

Walid Regragui présente lui aussi l’avantage d’être disponible. Le technicien franco-marocain a quitté la sélection marocaine en mars dernier après trois ans et demi à la tête des Lions de l’Atlas. Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 et finaliste de la CAN 2026, l’ancien entraîneur du Wydad Casablanca dispose désormais d’une solide expérience du très haut niveau. À 51 ans, un retour en club pourrait constituer la prochaine étape de sa carrière. Passé par la Ligue 1 comme joueur, notamment à Toulouse, Ajaccio, Dijon et Grenoble, Regragui pourrait être un profil à surveiller si le poste d’entraîneur de l’OM venait à se libérer.

Igor Tudor, un come-back à Marseille ?

Et si l’OM se tournait vers une vieille connaissance ? Déjà entraîneur de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2022-2023, Igor Tudor avait conduit le club phocéen à la troisième place de Ligue 1 avant de quitter son poste au terme d’une seule saison. Le Croate a depuis dirigé la Lazio, la Juventus puis Tottenham. Désormais libre, Tudor présente l’avantage de connaître parfaitement l’OM, ses supporters et la pression qui entoure le club. Son profil pourrait donc naturellement refaire parler de lui si Bruno Genesio venait à quitter Marseille, même si aucune démarche de l’OM n’est connue à ce stade.