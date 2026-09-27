FC Nantes : un Canari s’est particulièrement illustré face au Mans

Le FC Nantes s’est incliné 3-1 face au Mans FC samedi en match amical, mais une recrue estivale a réussi à se distinguer dans une rencontre disputée à huis clos.

Profitant de la longue trêve internationale, le FC Nantes avait rendez-vous avec Le Mans FC, samedi à la Pincenardière. Une rencontre programmée à huis clos par les deux clubs, comme l’avait annoncé le FC Nantes quelques jours auparavant.

Les Canaris de Grégory Poirier ont finalement été battus 3-1 par une équipe mancelle actuellement engagée en Ligue 1. La rencontre s’est disputée sous un format particulier, avec quatre périodes de 30 minutes.

Ryad Hachem buteur pour le FC Nantes ?

Selon les premiers retours diffusés autour de la rencontre, Ryad Hachem aurait inscrit l’unique but nantais. Une information qui reste à prendre avec précaution puisque le FC Nantes n’a pas publié de compte rendu détaillé ni la liste des buteurs. Un silence qui a d’ailleurs logiquement agacé les supporters.

Arrivé cet été en provenance du Red Star, le milieu de terrain de 28 ans connaît déjà bien Grégory Poirier. Il s’est engagé pour trois saisons avec les Canaris et compte déjà quatre apparitions en Ligue 2 cette saison, dont trois titularisations, avec une passe décisive à son actif.

Pour le FC Nantes, cette rencontre constituait surtout une répétition avant la reprise de la Ligue 2. Les Canaris retrouveront la compétition le 10 octobre avec la réception du Stade de Reims, après cette longue coupure internationale.