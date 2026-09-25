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FRANCE

FC Nantes : Paulo Tavares ne rachètera pas le club, c’est annoncé !

Par William Tertrin - 25 Sep 2026, 19:40

Alors que Paulo Tavares est au cœur d’un projet de rachat du FC Nantes, son passé dans plusieurs dossiers de reprise pousse certains observateurs à la prudence.

Le nom de Paulo Tavares s’installe au centre du dossier de la vente du FC Nantes. L’ancien agent sportif représente un pool d’investisseurs français et portugais qui serait prêt à investir autour de 100 millions d’euros pour racheter le club à Waldemar Kita.

Mais une question commence à se poser autour de cette candidature : Paulo Tavares sera-t-il cette fois capable d’aller au bout du processus ?

Plusieurs projets, aucun aboutissement

Le parcours de Tavares dans le football français comporte déjà plusieurs tentatives de reprise. En 2019, il avait notamment été associé à un projet concernant Valenciennes, aux côtés d’Éric Besson. Le dossier n’avait finalement pas abouti.

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Son nom avait également circulé dans le cadre d’un projet autour de l’ASSE. Là encore, l’opération n’était pas allée jusqu’à un changement de propriétaire.

Ces précédents sont aujourd’hui scrutés alors que le FC Nantes pourrait faire l’objet d’une nouvelle tentative de rachat.

Une phrase qui interpelle

Dans les informations rapportées par RMC Sport, une ancienne connaissance de Paulo Tavares se montre particulièrement sceptique sur ses chances d’aller au bout de cette nouvelle opération.

La personne interrogée résume son sentiment en une phrase particulièrement directe : « Avec lui, au moins, peu de chances que le deal se réalise. »

Pour l’heure, les discussions existent bien et plusieurs propositions seraient étudiées par l’entourage de Waldemar Kita. Mais aucune promesse d’achat n’est signée et aucun projet d’acquisition n’a encore été déposé auprès de la DNCG, selon RMC Sport.

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