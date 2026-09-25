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FRANCE

Turquie – France : la première compo de Zidane est connue !

Par William Tertrin - 25 Sep 2026, 20:02

Voici la compo officielle de l’équipe de France qui affronte la Turquie, pour la première de Zinédine Zidane.

Ce vendredi soir, l’équipe de France débute sa campagne de Ligue des Nations face à la Turquie. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Zinédine Zidane pour son tout premier match à la tête des Bleus. Coup d’envoi à 20h45 au Stade de Kocaeli.

La compo des Bleus

Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert – Cherki, Koné, Rabiot – Olise, Dembélé, Mbappé.

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