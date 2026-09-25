Turquie – France : la première compo de Zidane est connue !

Voici la compo officielle de l’équipe de France qui affronte la Turquie, pour la première de Zinédine Zidane.
Ce vendredi soir, l’équipe de France débute sa campagne de Ligue des Nations face à la Turquie. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Zinédine Zidane pour son tout premier match à la tête des Bleus. Coup d’envoi à 20h45 au Stade de Kocaeli.
La compo des Bleus
Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert – Cherki, Koné, Rabiot – Olise, Dembélé, Mbappé.
Le 11 Bleus choisis par Zinédine Zidane pour débuter notre phase de groupe de Ligue des Nations 💙🔥
🇹🇷🇫🇷 #TURFRA pic.twitter.com/mPNIs2rtsQ— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2026But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.Découvrir l'offre →