Équipe de France : Mbappé et Dembélé en discorde, la tension va monter au rassemblement !

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé vont se retrouver à Clairefontaine dans un contexte particulièrement tendu. Après leurs échanges par médias interposés autour du Ballon d’Or, les deux leaders de l’équipe de France devraient avoir une explication lors du premier rassemblement dirigé par Zinedine Zidane.

Le début de l’ère Zidane chez les Bleus devait concentrer toute l’attention. Pourtant, les retrouvailles entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé risquent presque de voler la vedette au nouveau sélectionneur.

Les deux attaquants arrivent à Clairefontaine après un dimanche contrasté. Mbappé s’est incliné avec le Real Madrid contre l’Atlético (1-2), tandis que Dembélé a participé à la victoire du PSG face à l’OM sur le même score. Ils vont désormais devoir mettre leurs intérêts personnels de côté pour préparer les quatre prochains rendez-vous de l’équipe de France contre la Turquie, la Belgique à deux reprises et l’Italie.

Mbappé surpris par la réponse de Dembélé

À l’origine de cette tension : les déclarations de Kylian Mbappé concernant le Ballon d’Or. Le capitaine des Bleus avait souligné la différence entre son parcours et celui de son coéquipier. Il s’était décrit comme « l’élu », installé au plus haut niveau dès son plus jeune âge, quand Dembélé avait dû surmonter plusieurs blessures avant d’exprimer pleinement son potentiel.

Mbappé avait ensuite assuré qu’il s’était parfois considéré comme le meilleur joueur du monde, ajoutant qu’il ne s’échangerait pas avec certains lauréats du Ballon d’Or. Des propos qui n’ont visiblement pas été du goût d’Ousmane Dembélé.

L’attaquant du PSG lui a répondu publiquement en rappelant qu’il n’avait jamais revendiqué le statut d’élu et qu’il avait construit sa carrière par le travail. Il a également désigné Khvicha Kvaratskhelia comme le meilleur joueur du monde et son favori pour le Ballon d’Or. Une prise de position forte, qui aurait surpris Mbappé selon L’Équipe.

Zidane refuse de jouer les arbitres

Ces retrouvailles à Clairefontaine s’annoncent donc particulièrement observées. Une discussion franche entre les deux hommes semble difficilement évitable, alors que leur relation pourrait avoir des conséquences sur l’équilibre du vestiaire français.

Zinedine Zidane ne semble toutefois pas décidé à intervenir immédiatement. Le nouveau sélectionneur considère que les débats individuels autour du Ballon d’Or font partie du football et assure qu’aucun problème ne viendra perturber le groupe.

« À l’intérieur, il n’y aura pas de problèmes », a-t-il notamment prévenu, préférant concentrer son énergie sur les prochaines rencontres.

Mbappé et Dembélé vont donc devoir régler eux-mêmes leur différend. La tension existe, mais les deux stars savent également qu’elles seront attendues comme les principaux leaders offensifs de la nouvelle équipe de France. Leur première rencontre à Clairefontaine promet, quoi qu’il arrive, d’être glaciale… ou particulièrement animée.