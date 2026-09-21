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FRANCE

Le Real Madrid menace de quitter la Liga, Yamal se moque déjà !

Par Louis Chrestian - 21 Sep 2026, 13:40

Battu par l’Atlético de Madrid dans le derby (1-2), le Real Madrid estime une nouvelle fois avoir été lourdement pénalisé par l’arbitrage. Sur la chaîne officielle du club, la colère était telle que l’idée de quitter la Liga a même été évoquée. Une sortie qui n’a visiblement pas ému Lamine Yamal, ravi de voir le rival madrilène chuter.

Le derby de Madrid risque de laisser des traces. Fragile défensivement et trop irrégulier dans le jeu, le Real s’est incliné face à un Atlético plus solide. Mais du côté merengue, l’analyse de cette nouvelle défaite s’est rapidement concentrée sur l’arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias.

Le tournant de la rencontre est intervenu en début de seconde période, lorsque Dean Huijsen a été expulsé et qu’un penalty a été accordé aux Colchoneros. Deux décisions jugées incompréhensibles par le Real Madrid, qui considère subir un traitement défavorable depuis le début de la saison.

Real Madrid TV évoque un départ de la Liga

Sur Real Madrid TV, les commentateurs ont violemment dénoncé l’arbitrage de la rencontre. Selon la chaîne officielle du club, l’Atlético aurait également dû recevoir deux cartons rouges après des gestes dangereux sur Jude Bellingham et Federico Valverde.

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« Ça donne envie de se lever et de quitter la Liga », a lancé la chaîne madrilène, évoquant un supposé « deux poids, deux mesures » au détriment du Real.

Il ne s’agit évidemment pas d’une menace officielle formulée par la direction du club. Mais cette sortie spectaculaire illustre le niveau de colère qui règne actuellement dans la capitale espagnole. José Mourinho s’est lui aussi plaint de l’arbitrage après la rencontre, même s’il devra également trouver des solutions aux difficultés sportives de son équipe.

Lamine Yamal savoure la chute du Real

À Barcelone, cette nouvelle polémique provoque beaucoup moins d’inquiétude. Lamine Yamal n’a d’ailleurs pas résisté à la tentation de chambrer indirectement le grand rival du Barça.

Le jeune international espagnol a réagi à une publication de Marc Pubill comprenant plusieurs images du derby, dont une sur laquelle le défenseur de l’Atlético tacle Kylian Mbappé. Yamal a répondu avec plusieurs émojis montrant clairement son amusement et sa satisfaction après la défaite madrilène.

Une réaction très remarquée sur les réseaux sociaux, alors que le résultat fait parfaitement les affaires du FC Barcelone.

Le Barça prend déjà ses distances

Après sept journées, le Barça occupe seul la tête de la Liga et compte désormais six points d’avance sur le Real Madrid. L’Atlético grimpe à la deuxième place avec 16 unités, tandis que la Maison Blanche recule au quatrième rang avec 15 points.

Le championnat est encore long, mais la pression commence déjà à monter autour du Real. Entre les performances décevantes, la colère contre l’arbitrage et les provocations venues de Barcelone, le club madrilène va devoir réagir rapidement.

Pendant que Real Madrid TV envisage symboliquement de quitter la Liga, Lamine Yamal, lui, savoure déjà la crise de son meilleur ennemi.

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