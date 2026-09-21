PSG : un titulaire de Luis Enrique s’est blessé contre l’OM !

Touché aux adducteurs lors du Classico face à l’OM (1-2), Warren Zaïre-Emery est contraint de déclarer forfait avec l’équipe de France.

Convoqué par Zinédine Zidane pour sa première liste à la tête de l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery ne participera finalement pas à cette première trêve internationale de la saison. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain s’est blessé aux adducteurs lors de la victoire parisienne dans le Classico face à l’Olympique de Marseille (2-1), ce dimanche. Un pépin physique qui contraint donc le joueur de 20 ans à déclarer forfait et à rester à Paris pour se soigner.

Akliouche remplace Zaïre-Emery chez les Bleus

Pour pallier l’absence de Warren Zaïre-Emery, Zinédine Zidane a décidé de faire appel à l’un de ses coéquipiers au PSG : Maghnes Akliouche. Initialement absent de cette première liste du nouveau sélectionneur des Bleus, l’ancien Monégasque profite donc du forfait de Zaïre-Emery pour retrouver l’équipe de France. Un changement qui permet également au PSG de conserver un représentant supplémentaire au sein du groupe tricolore malgré l’absence de son milieu de terrain.