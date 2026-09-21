OM : la grosse tuile s’annonce pour Igor Paixão…

Sorti sur blessure, Igor Paixão souffrirait finalement du genou droit et non de la cheville, contrairement à ce qu’avait annoncé Bruno Genesio. Une inquiétude majeure pour l’OM, alors que Frank McCourt espérait encore récupérer plus de 30 millions d’euros grâce à une future vente du Brésilien.

L’Olympique de Marseille pourrait recevoir une très mauvaise nouvelle dans les prochaines heures. Touché à la suite d’un choc, Igor Paixão avait quitté ses partenaires en suscitant déjà une certaine inquiétude. En conférence de presse, Bruno Genesio avait évoqué une douleur à la cheville. Mais la réalité pourrait être différente — et potentiellement plus préoccupante.

Selon Adrien Pittore, l’ailier brésilien ne se serait pas plaint de la cheville, mais du genou droit. Après le choc, le joueur aurait été longuement manipulé au niveau de la partie externe de l’articulation par le staff médical marseillais.

Le genou droit inquiète l’OM

Cette précision fait forcément monter l’inquiétude autour de l’état de santé de Paixão. Une douleur au genou peut concerner différentes structures et nécessiter des examens approfondis pour établir un diagnostic précis.

La crainte d’une atteinte ligamentaire, voire des ligaments croisés, pourrait rapidement apparaître. À ce stade, aucun diagnostic de cette nature n’a toutefois été confirmé. Seuls les prochains examens permettront de déterminer la gravité exacte de la blessure et la durée éventuelle de son indisponibilité.

Une absence prolongée représenterait un immense coup dur pour Bruno Genesio. Déjà confronté à un effectif limité après un mercato sans la moindre arrivée, l’entraîneur marseillais ne peut pas se permettre de perdre une nouvelle solution offensive.

Contrairement à ce qui a été annoncé par Bruno Génésio en conférence de presse, Igor Paixao ne s'est pas plaint de la cheville mais du genou droit. Lors de son choc, il s'est fait longuement manipuler sur le côté externe#TeamOM #OMPSG #LeClassique #OlympiquedeMarseille pic.twitter.com/SuTwJXdbzv — Adrien Pittore (@adrien_pittore) September 21, 2026

Une catastrophe sportive et financière ?

Cette blessure potentielle pourrait également avoir de lourdes conséquences économiques. Frank McCourt espérait vendre Igor Paixão pour plus de 30 millions d’euros lors du dernier mercato afin de renflouer les caisses de l’OM.

Aucun transfert n’avait finalement été conclu, mais la valeur marchande du Brésilien reste un élément important pour la stratégie financière du club. Une grave blessure compromettrait nécessairement une future vente et pourrait faire chuter le montant espéré par la direction.

Paixão dispose donc d’une importance particulière : Genesio compte sur lui sportivement, tandis que McCourt pourrait voir en lui l’un des principaux actifs de l’effectif.

Marseille retient son souffle

L’OM va désormais attendre les résultats des examens médicaux. Le fait que le joueur ait été manipulé sur le côté externe du genou ne permet pas, à lui seul, de conclure à une grave blessure.

Mais dans la situation actuelle du club, la moindre indisponibilité supplémentaire peut devenir problématique. Bruno Genesio et Frank McCourt retiennent donc leur souffle : une longue absence d’Igor Paixão serait une énorme tuile, aussi bien sur le terrain que dans les comptes marseillais.