OM Mercato : Marseille a loupé un chouchou de Zidane et amoureux de l’ASSE

Appelé par Zinédine Zidane chez les Bleus, Lucas Da Cunha aurait pu rejoindre l’OM, qui a tenté de le recruter pour 20 millions d’euros.

L’OM peut-il nourrir quelques regrets sur le dossier Lucas Da Cunha ? Le milieu de terrain de Côme, âgé de 25 ans, est l’une des grandes surprises de la première liste de Zinédine Zidane en équipe de France. Un nouveau statut pour un joueur que les dirigeants marseillais ont pourtant tenté de recruter à plusieurs reprises.

En effet, l’OM avait formulé une offre d’environ 20 millions d’euros en janvier 2026 pour attirer l’ancien Rennais. Mais Côme a repoussé la proposition, considérant son capitaine comme un élément essentiel de son projet.

L’OM recalé, Zidane lui ouvre les portes des Bleus

Déjà suivi par Marseille lors de son passage au Stade Rennais, Lucas Da Cunha figurait donc encore dans les plans olympiens cet hiver. Finalement, l’OM s’est tourné vers d’autres profils, notamment Quinten Timber et Himad Abdelli.

Depuis, le Français a poursuivi sa progression sous les ordres de Cesc Fabregas. Capitaine de Côme, il a même prolongé son contrat jusqu’en 2031, preuve de la place qu’il occupe dans le projet italien.

La récompense est arrivée le 18 septembre 2026 : Zinédine Zidane l’a convoqué pour la première fois en équipe de France. Une consécration pour celui qui s’est imposé loin des projecteurs de la Ligue 1.

Un amoureux de l’ASSE qui pourrait faire grimper sa cote

Autre particularité de Lucas Da Cunha : le milieu de terrain est un fan de l’ASSE, comme l’a révélé L’Équipe dans son portrait consacré au nouveau Bleu. Un détail qui ajoute une saveur particulière à son parcours pour les supporters stéphanois.

Pour l’OM, le dossier pourrait donc laisser un goût amer. En refusant une offre de 20 millions d’euros, Côme a conservé un joueur désormais international français. Si Da Cunha confirme sous le maillot bleu, sa valeur marchande pourrait encore progresser. De quoi alimenter les regrets marseillais, même si rien ne garantit que le milieu aurait connu la même trajectoire à l’OM.